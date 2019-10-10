Владимирэнерго повышает энергоэффективность работы электросетевого комплекса

В «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 8 месяцев текущего года. Благодаря выполнению ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, в числе которых оптимизация режимов работы оборудования, увеличение пропускной способности линий электропередачи, модернизация основного оборудования подстанций 35-110 кВ, суммарный эффект от снижения технических потерь электроэнергии составил 5,27 млн. кВт·ч

В распределительных сетях 6-10-0,4 кВ было заменено более 220 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) и 42 трансформатора на энергосберегающие. Данные мероприятия не только повысили уровень энергоэффективности «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», но и увеличили степень надежности электроснабжения потребителей Владимирской области.

Кроме того, большое значение энергетики придают работе по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, а также оптимизации потребления электроэнергии на собственные нужды подстанций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение энергетических ресурсов составило 124,5 тонн условного топлива, а потребление электрической энергии на собственные нужды подстанций в сопоставимых условиях - 824 тыс. кВт·ч.

Напомним, в настоящее время в «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на период до 2022 года. Мероприятия программы нацелены на повышение энергетической и операционной эффективности, что является приоритетным направлением деятельности энергокомпании.