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Мероприятия

WorldSkills Hi-Tech-2019: кто станет лучшим электромонтажником России?

WorldSkills Hi-Tech-2019: кто станет лучшим электромонтажником России?

10 октября 2019, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: IEK GROUP, WorldSkills
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP, WorldSkills

Жаркие дни предстоят участникам Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября 2019 года в Екатеринбурге. Крупнейшие российские предприятия и госкорпорации представят свои команды, конкурсанты будут с азартом бороться за победу – а уж кто станет лучшим профессионалом, решит строгое и компетентное жюри.

Экспертом и разработчиком заданий в компетенции «Электромонтажные работы» по традиции станет IEK GROUP, один из ведущих производителей и поставщиков электротехники в России. Компания давно сотрудничает с WorldSkills Russia, является бриллиантовым партнером WSR Hi-Tech и главным партнером компетенции «Электромонтаж».

В этом году компетенция «Электромонтаж» должна побить рекорд по количеству участников. Впервые за всю историю проведения чемпионатов Hi-Tech в России на одной площадке соберутся около 50 профессионалов электромонтажа из 20 крупнейших промышленных предприятий России и 3 стран зарубежья. За титул лучшего электромонтажника будут соревноваться юниоры (12-13 и 14-16 лет), молодые и возрастные рабочие промпредприятий в возрасте от 18 до 49 и свыше 55 лет. IEK GROUP представит команду юниоров из Новосибирска.

Для выполнения конкурсных заданий IEK GROUP привезет в Екатеринбург оборудование торговых марок IEK, ITK и ONI. Впервые участники чемпионата будут выполнять задания с применением преобразователей частоты ONI®. Также на чемпионате будет представлено комплексное решение АВР, выполненное на оборудовании ONI® и силовых автоматах IEK®.

Кроме того, IEK GROUP на чемпионате WorldSkills Hi-Tech организует несколько мастер-классов для детей и проведет презентацию программы профессионального развития IEK GROUP FUTURE CHALLENGE.

Ждем вас на чемпионате WorldSkills Hi-Tech с 28 октября по 1 ноября – встречаемся в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Приходите, будет интересно!

 

Компания: Группа компаний IEK

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