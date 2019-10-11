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Модернизация

Энергетики ведут капитальный ремонт сетей в селах Мегино-Кангаласского улуса

Энергетики ведут капитальный ремонт сетей в селах Мегино-Кангаласского улуса

11 октября 2019, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Мегино-Кангаласском районе специалисты Майинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» продолжают масштабную работу по капитальному ремонту линий электропередачи. 

C 27 марта по 26 сентября энергетики вели капитальный ремонт КВЛ 35 кВ «Майя-Бедеме», снабжающей 11 населенных пунктов улуса. За 7 месяцев специалисты провели буровые работы, установку пасынков, ошкуровку энерголеса, сборку и установку 51 анкерных и промежуточных опор, а также перетяжку 27,5 км провода. 

27 августа стартовал капитальный ремонт высоковольтной линии классом напряжения 10 кВ «Ломтука», питающей одноименное село, а также часть села Майя, населенные пункты Хатылыма и Петровка. На данный момент работы в селах Ломтука, Майя, Петровка завершены в полном объеме: энергетики произвели установку 289 опор и монтаж 56 км провода. Продолжаются работы по капитальному ремонту на отпайке «Хатылыма» линии «Ломтука», где специалисты меняют анкерные и промежуточные опоры и устаревший провод марки АС на современный самонесущий изолированный (СИП). 

«В связи с большим объемом работ по капитальному ремонту сетей в этом месяце предстоят плановые ограничения электроснабжения в населенных пунктах Хатылыма и Дойду. Все наши работы направлены на успешное прохождение зимнего максимума нагрузок и будут завершены в срок», - отметил и. о. главного инженера Майинского РЭС Роман Куличкин. 

Компания: Якутскэнерго

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