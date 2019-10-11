Энергетики ведут капитальный ремонт сетей в селах Мегино-Кангаласского улуса

В Мегино-Кангаласском районе специалисты Майинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» продолжают масштабную работу по капитальному ремонту линий электропередачи.

C 27 марта по 26 сентября энергетики вели капитальный ремонт КВЛ 35 кВ «Майя-Бедеме», снабжающей 11 населенных пунктов улуса. За 7 месяцев специалисты провели буровые работы, установку пасынков, ошкуровку энерголеса, сборку и установку 51 анкерных и промежуточных опор, а также перетяжку 27,5 км провода.

27 августа стартовал капитальный ремонт высоковольтной линии классом напряжения 10 кВ «Ломтука», питающей одноименное село, а также часть села Майя, населенные пункты Хатылыма и Петровка. На данный момент работы в селах Ломтука, Майя, Петровка завершены в полном объеме: энергетики произвели установку 289 опор и монтаж 56 км провода. Продолжаются работы по капитальному ремонту на отпайке «Хатылыма» линии «Ломтука», где специалисты меняют анкерные и промежуточные опоры и устаревший провод марки АС на современный самонесущий изолированный (СИП).