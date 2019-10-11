Фонд развития ветроэнергетики и правительство Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд развития ветроэнергетики (совместное предприятие, созданное на паритетной основе ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО») и правительство Оренбургской области подписали юридически не обязывающее соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2021–2023 гг. на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 200 МВт.

Подписи в документе поставили Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, и Александр Чуваев, генеральный директор ООО "УК «Ветроэнергетика». Документ определяет принципы сотрудничества сторон в целях проработки и реализации инвестиционного проекта по строительству объектов генерации оптового рынка электроэнергии, функционирующих на основе использования энергии ветра. Инвестиции будут производиться на основе отдельных решений.

«Природный потенциал Оренбургской области позволяет нам развивать ветроэнергетику. Я искренне рад, что намерения, которые мы обсуждали с руководством Фонда развития ветроэнергетики, переходят в рабочую стадию. Соглашение, подписанное сегодня, придаст новый импульс развитию в области альтернативной энергетики, в частности популярной во всем мире ветрогенерации», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Оренбургская область последовательно увеличивает долю возобновляемой энергетики в своем энергобалансе. Мы рады, что география проектов Фонда расширяется на Предуралье за счет такого заметного центра добывающей промышленности. Рассчитываем, что конструктивное взаимодействие с руководством Оренбургской области станет залогом успешной реализации проектов Фонда по строительству ветропарков», — сказал председатель Совета директоров УК «Ветроэнергетика» Алишер Каланов.

«Оренбургская область давно добилась лидерства в сфере развития солнечной энергетики. В то же время природный потенциал и имеющийся опыт эксплуатации небольших ВЭС делают регион потенциально привлекательным для реализации проектов промышленных ветропарков. Развитие ветроэнергетики в Оренбургской области поможет дальнейшему повышению энергоэффективности региона и развитию энергетической инфраструктуры», — прокомментировал генеральный директор УК «Ветроэнергетика» Александр Чуваев.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО» в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019–2023 гг. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе 2019 года. Ранее партнеры также объявили о планах строительства ветряных электростанций в Ростовской и Саратовской областях, Республики Калмыкии и Ставропольском крае.