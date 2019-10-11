Игорь Маковский: Надежное электроснабжение объектов спортивной инфраструктуры – один из приоритетов нашей работы в сфере техприсоединения

Смоленский филиал «Россети Центр» в сентябре завершил работы по технологическому присоединению ледовой арены в д. Мольгино Новодугинского района Смоленской области. Объект был подключен к сетям по заявке Благотворительного фонда содействия реализации социально-ориентированных программ и проектов "Феникс".

В рамках исполнения договора энергетики проложили кабельные линии 0,4 и 10 кВ и построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Конечная мощность составила 140 кВт.

«Надежное электроснабжение объектов спортивной инфраструктуры – один из приоритетов нашей работы в сфере техприсоединения. Обеспечивая выдачу мощности новым ледовым аренам, стадионам, бассейнам, спорткомплексам, мы, по сути, содействуем популяризации физкультуры и спорта высших достижений, воспитанию здорового, сильного, энергичного порастающего поколения», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности Россети Центр, при этом выполнению работ по договорам технологического присоединения социально-важных объектов уделяется особое внимание.

В этом году специалисты «Россети Центр» уже выполнили технологическое присоединение ряда значимых спортивных объектов, в частности конно-спортивного центра в Белгородской области, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в Ярославской области, базу гребного спорта, спортивно-оздоровительный комплекс и здание спортивной школы в Костромской области. Энергетики «Россети Центр и Приволжье» присоединили в этом году спортивно-туристический комплекс «Экопарк Поляны», открывшегося в районе поселка Варские Рязанской области, лыжную базу в селе Алнаши, крытый стадион для мини-футбола и спортивный фитнес-клуб с теннисными кортами в городе Ижевске. В Нижегородской области энергетики выполнили технологическое присоединение физкультурно-оздоровительного комплекса, здания спортивного клуба и лыжной базы ДЮСШ.