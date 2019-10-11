Из Волгодонска в Индию отправилось уникальное оборудование для АЭС "Куданкулам"

Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузил со специализированного причала два парогенератора для АЭС «Куданкулам» в Индии.

Баржа с оборудованием направляется в Санкт-Петербург по Цимлянскому водохранилищу и пройдет по рекам Дон, Волга до Рыбинского водохранилища, затем через Онежское и Ладожское озера изделия доставят в порт Северной столицы. Уникальные аппараты первого класса безопасности можно увидеть в городах: Саратов, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда. Протяженность маршрута составит около 3000 км.

В порту Санкт-Петербурга парогенераторы войдут в состав судовой партии оборудования для четвертого блока АЭС «Куданкулам» и отправятся в Индию. Общий путь — речной и морской составит 21000 км. Доставку планируется осуществить за 70 дней.

Парогенератор предназначен для выработки пара, обеспечивающего вращение турбины. В реакторном отделении энергоблока устанавливаются четыре ПГВ. Диаметр каждого — более 4 м, длина - порядка 15 метров. Вес оборудования — 340 тонн. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней — располагается поверхность теплообмена, которая состоит из 11 тыс. нержавеющих труб общей диной более 120 км.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

АО «Атомэнергомаш» – поставщик ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности, для третьего и четвёртого блоков станции предприятия дивизиона производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.