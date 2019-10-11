НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в мероприятиях РЭН-2019

Со 2 по 5 октября 2019 года в Москве в ЦВЗ «Манеж» прошел Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» РЭН-2019 — крупнейшее отраслевое мероприятие, направленное на демонстрацию возможностей и перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализацию потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.

В РЭН-2019 приняли участие главы крупнейших международных и российских энергетических ведомств и компаний, руководители регионов РФ, ведущие зарубежные и отечественные отраслевые эксперты из числа представителей промышленности, науки и СМИ.

В рамках официальной программы РЭН-2019 состоялось более 70 деловых мероприятий, где прошли обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития отраслей ТЭК. Особое внимание было уделено вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

4 октября в рамках РЭН-2019 в формате круглого стола состоялась встреча руководства СИГРЭ, в том числе с главой Технического комитета Марсио Шехтман, Генеральным секретарем Филипп Адамом, главой Национального комитета Великобритании Адам Миддлтоном с участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ. Тема мероприятия: «Глобальные тренды в мировой энергетике».

С российской стороны во встрече участвовали представители Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»), НИК В3 РНК СИГРЭ, НИУ «МЭИ», Ассоциации «ЭРА России», а также 20 молодых специалистов и студентов российских вузов. На встречу были приглашены наиболее активные участники Молодежной секции РНК СИГРЭ, в том числе учащиеся НИУ «МЭИ», УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГТУ, СКФУ и СамГТУ.

Руководству СИГРЭ были заданы вопросы от участников встречи, а также поступившие на сайт РНК, в социальные сети Молодежной секции и информационным партнерам. Ключевыми темами стали цифровизация, кибербезопасность, устойчивое развитие электроэнергетики, включая экологическую проблематику. Кроме того, обсуждались идеи и предложения участников встречи по продвижению СИГРЭ среди молодежи.

В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2019» состоялась панельная сессия «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», организованная при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и СИГРЭ. Обсуждались управленческие и технологические трансформации, которые произойдут в электроэнергетике в ближайшие 10-15 лет. Модерировал дискуссию Председатель Правления компании, руководитель Российского национального комитета СИГРЭ Андрей Муров.

На сессии выступили заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, глава НП «Совет рынка» Максим Быстров, менеджмент АО «СО ЕЭС», ПАО «Интер РАО», E&Y и руководители СИГРЭ – глава Технического комитета Марсио Шехтман (Бразилия), Генеральный секретарь Филипп Адам (Франция), глава Национального комитета Великобритании Адам Мидлтон.

Основными темами дискуссии стали цифровизация, замещение традиционной генерации возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), усложнение структуры рынков. Участники сессии отметили, что сформировавшиеся в отрасли тренды зачастую находятся в явном противоречии друг другу. В частности, растет роль распределенной генерации и ВИЭ, но из-за постоянного изменения структуры нагрузок усложняется работа электросетей на всех уровнях напряжения и затрудняется планирование их развития. Тиражирование цифровых решений в отрасли требует повышенного внимания к проблеме кибербезопасности и т.д.

Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Д.А. Воденников принимал участие в панельных сессиях «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», Всероссийском совещании, посвященном итогам подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов, а также в мероприятиях Молодежного дня РЭН-2019.

Завершился форум Молодежным днем #ВместеЯрче, объединившим на одной площадке студентов, молодых специалистов и представителей молодежных отраслевых сообществ, союзов и ассоциаций.

В рамках Молодежной программы РЭН-2019 представители НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина и участники Молодежной секции РНК СИГРЭ приняли участие в финале конкурса докладов по тематикам 48-й Сессии СИГРЭ, на котором с очными докладами выступили студенты из вузов-партнеров РНК СИГРЭ, получившие максимальные баллы в отборочных этапах.

Ключевым мероприятием Молодежного дня РЭН-2019 стал «Диалог на равных» с Министром энергетики РФ Александром Новаком и Министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым. Встреча прошла в формате живого общения, участники смогли лично задать вопросы министрам о настоящем и будущем российской и мировой энергетики, об образовании и перспективах работы в сфере ТЭК.