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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК В4 РНК СИГРЭ принял участие в заседании и коллоквиуме ИК В4 СИГРЭ в ЮАР

НИК В4 РНК СИГРЭ принял участие в заседании и коллоквиуме ИК В4 СИГРЭ в ЮАР

11 октября 2019, 13:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B4
Отрасль: Электроэнергетика 

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РНК СИГРЭ, НИК B4

РНК СИГРЭ, НИК B4

С 30 сентября по 5 октября 2019 года в г. Йоханнесбург (ЮАР) прошли очередное заседание Исследовательского комитета СИГРЭ В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника» и коллоквиум ИК СИГРЭ B4 «Передачи постоянного тока высокого напряжения (ППТВН) и устройства FACTS для региональных электрических соединении и интеграции возобновляемой энергетики». Ведущие отраслевые эксперты со всего мира представили разработки по тематическим направлениям Исследовательского комитета B4 СИГРЭ.

30.09.19. Руководитель НИК РНК СИГРЭ В4 Ольга Суслова (ОАО "НИИПТ") приняла участие в заседании Исследовательского комитета В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника», где были представлены отчеты о результатах деятельности рабочих групп, рекомендованы темы для новых рабочих групп, анонсировано проведение Коллоквиума ИК В4 в Австрии в октябре 2021 г. Ольга Суслова и Лев Травин, секретарь ПК МЭК 22F (ВЭИ-филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина) представили отчет о деятельности ПК МЭК 22F в 2019 году «IEC SC22F - Power electronics for electrical transmission and distribution systems – 2019». Бьярне Андерсон представил информацию о ходе работы над «Green Book on FACTS». «Зеленая книга» исследовательского комитета будет посвящена вопросам проектирования, внедрения и функционирования устройств FACTS в энергосистемах. Cрок выхода книги в печать – 2020 г. Всего в написании книги принимали участие 42 соавтора, среди них российские специалисты д.т.н. Сергей Смоловик (АО «НТЦ ЕЭС») и Александр Брянцев (ООО «ЭСКО»).

02.10-03.10.19 состоялся Коллоквиум ИК СИГРЭ B4 «Передачи постоянного тока высокого напряжения (ППТВН) и устройства FACTS для региональных электрических соединении и интеграции возобновляемой энергетики», на котором были представлены 28 докладов специалистов из разных стран по тематикам соответствующих Исследовательских комитетов. Ольга Суслова представила доклады:

  1. «Real-time simulation and analysis of phase shifting transformer for improvement of Tomsk power system transient stability», подготовленный совместно со специалистами Национального исследовательского Томского политехнического университета Ставицким С.А., Cуворовым А.А., Уфой Р.А., Андреевым М.В., Гусевым А.С.
  2. «Pollution mapping methodology for selection of external insulation of HV AC and HV DC electric transmissions», подготовленный совместно с научным руководителем ОАО «НИИПТ» Львом Владимирским.

05.10.2019. Участники коллоквиума посетили преобразовательную подстанцию Аполло ППТ ВН ±533 кВ Аполло – Кахора Басса номинальной мощностью 1920 МВт. Длина воздушной линии ППТ составляет 1414 км. ППТ соединяет преобразовательную подстанцию Аполло в ЮАР в районе Йоханнесбурга и преобразовательную подстанцию Кахора Басса, находящуюся северной части Мозамбика. ППТ предназначена для транспорта электрической энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанции, расположенной в Мозамбике, к центрам нагрузки, расположенным около Йоханнесбурга.

Материалы к новости:

  1. Отчет о заседании ИК B4 "Системы постоянного тока и силовая электроника"
  2. Программа Коллоквиума ИК B4 СИГРЭ

Компания: РНК СИГРЭ

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