НИК В4 РНК СИГРЭ принял участие в заседании и коллоквиуме ИК В4 СИГРЭ в ЮАР

С 30 сентября по 5 октября 2019 года в г. Йоханнесбург (ЮАР) прошли очередное заседание Исследовательского комитета СИГРЭ В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника» и коллоквиум ИК СИГРЭ B4 «Передачи постоянного тока высокого напряжения (ППТВН) и устройства FACTS для региональных электрических соединении и интеграции возобновляемой энергетики». Ведущие отраслевые эксперты со всего мира представили разработки по тематическим направлениям Исследовательского комитета B4 СИГРЭ.

30.09.19. Руководитель НИК РНК СИГРЭ В4 Ольга Суслова (ОАО "НИИПТ") приняла участие в заседании Исследовательского комитета В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника», где были представлены отчеты о результатах деятельности рабочих групп, рекомендованы темы для новых рабочих групп, анонсировано проведение Коллоквиума ИК В4 в Австрии в октябре 2021 г. Ольга Суслова и Лев Травин, секретарь ПК МЭК 22F (ВЭИ-филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина) представили отчет о деятельности ПК МЭК 22F в 2019 году «IEC SC22F - Power electronics for electrical transmission and distribution systems – 2019». Бьярне Андерсон представил информацию о ходе работы над «Green Book on FACTS». «Зеленая книга» исследовательского комитета будет посвящена вопросам проектирования, внедрения и функционирования устройств FACTS в энергосистемах. Cрок выхода книги в печать – 2020 г. Всего в написании книги принимали участие 42 соавтора, среди них российские специалисты д.т.н. Сергей Смоловик (АО «НТЦ ЕЭС») и Александр Брянцев (ООО «ЭСКО»).

02.10-03.10.19 состоялся Коллоквиум ИК СИГРЭ B4 «Передачи постоянного тока высокого напряжения (ППТВН) и устройства FACTS для региональных электрических соединении и интеграции возобновляемой энергетики», на котором были представлены 28 докладов специалистов из разных стран по тематикам соответствующих Исследовательских комитетов. Ольга Суслова представила доклады:

05.10.2019. Участники коллоквиума посетили преобразовательную подстанцию Аполло ППТ ВН ±533 кВ Аполло – Кахора Басса номинальной мощностью 1920 МВт. Длина воздушной линии ППТ составляет 1414 км. ППТ соединяет преобразовательную подстанцию Аполло в ЮАР в районе Йоханнесбурга и преобразовательную подстанцию Кахора Басса, находящуюся северной части Мозамбика. ППТ предназначена для транспорта электрической энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанции, расположенной в Мозамбике, к центрам нагрузки, расположенным около Йоханнесбурга.

