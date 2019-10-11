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Модернизация

Прошли комплексные испытания взаимодействия Каскада Вилюйских ГЭС с ЦС АРЧМ

Прошли комплексные испытания взаимодействия Каскада Вилюйских ГЭС с ЦС АРЧМ

11 октября 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, КВГЭС, ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Успешно прошли комплексные испытания взаимодействия Каскада Вилюйских ГЭС с централизованной системой автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (ЦС АРЧМ).

ЦС АРЧМ – это многоуровневая система управления нормальным режимом работы энергосистемы Якутии. Она предназначена для централизованного автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков активной мощности в энергосистеме путем управления мощностью Каскада Вилюйских ГЭС.

Для участия генерирующего оборудования КВГЭС в этом процессе на станции выполнена модернизация группового регулятора активной мощности (ГРАМ). Подтверждено полное соответствие требованиям нормативных документов по обеспечению централизованного управления КВГЭС от ЦС АРЧМ.

«Ввод ЦС АРЧМ в энергосистеме Якутии позволяет эффективно поддерживать в допустимых пределах частоту электрического тока и перетоки активной мощности, а также осуществлять автоматическое ограничение токовой перегрузки элементов сети. Тем самым повышается надежность электроснабжения потребителей Республики Саха», – отметил главный инженер Каскада Вилюйских ГЭС Сергей Муж.

ЦС АРЧМ введена в эксплуатацию акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») совместно с ПАО «РусГидро» и ПАО «Якутскэнерго». Работы по её внедрению в Якутии велись с сентября 2018 года. За это время специалистами АО «СО ЕЭС» и его филиалов «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)» (Якутское РДУ) были согласованы техническое задание и проектная документация ЦС АРЧМ, осуществлена настройка нового программно-аппаратного комплекса, организовано взаимодействие Якутского РДУ с собственниками энергообъектов по передаче необходимой телеметрической информации в программно-аппаратный комплекс АРЧМ, произведена настройка каналов связи с регулирующей станцией – Каскадом Вилюйских ГЭС, разработаны программы опытной эксплуатации и комплексные программы проверки взаимодействия с ГЭС. 

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) - основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд. кВтч. 

Компания: ПАО "РусГидро"

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