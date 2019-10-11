"Росэлектроника" займется реализацией нацпроектов в Саратовской области

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и Саратовская область договорились о сотрудничестве в сфере реализации национальных проектов на территории региона. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Росэлектроники» Александр Борисов и вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Основными направлениями сотрудничества станут здравоохранение, транспорт, образование, инфраструктура, культура, экология, наука и цифровая экономика. Стороны ставят перед собой задачу повысить инвестиционную привлекательность региона путем внедрения на его территории инновационных технологий и решений. Координацию совместных действий, по условиям соглашения, будет осуществлять министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

Холдинг «Росэлектроника» предложит региону свои компетенции и разработки для оснащения ситуационных центров, создания систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, систем интеллектуального видеонаблюдения в общественных местах. Цифровые системы управления энергоресурсами и интеллектуальные приборы учета «Росэлектроники» могут быть использованы в городском управлении и жилищно-коммунальном хозяйстве для оптимизации потребления электроэнергии. Холдинг также готов предложить Саратовской области свои решения для сферы образования, например конструктор для изучения технологии интернета вещей в школах.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Саратовской областью. Правительство региона всегда оказывало максимальную поддержку нашим предприятиям и создавало условия для их развития. Уверен, что подписание этого соглашения придаст новый импульс нашему взаимодействию и будет способствовать сохранению и наращиванию промышленного и экономического потенциала», – заявил Александр Борисов.

«Соглашение позволит использовать возможности холдинга «Росэлектроника» в целях реализации на территории региона национальных и стратегических задач, поставленных президентом России в рамках действующих национальных проектов», – отметил Александр Стрелюхин.

В декабре 2018 года была достигнута договоренность о создании в Саратове особой экономической зоны на основе производственных площадок «Росэлектроники» – НПП «Алмаз», НПП «Контакт» и ЦНИИИА. Ожидается, что налоговые и таможенные льготы для предприятий-резидентов ОЭЗ составят порядка 0,5 млрд рублей в первые пять лет и станут дополнительным источником средств для технического перевооружения и развития на своей базе инновационной площадки для создания перспективной высокотехнологичной продукции.