ТАСС: Эксперты предлагают развивать водородную энергетику вместо разработок накопителей энергии

СИГРЭ - международный совет по крупным электрическим системам - предлагает развивать энергетику на основе водорода вместо реализации проектов разработок систем накопления энергии, которые в будущем могут создать дополнительные проблемы для экологии. Об этом сообщил ТАСС председатель технического комитета СИГРЭ Марсио Шехтман.

"Я хотел бы при обсуждении этой темы обратить особое внимание на то, что потом использованные батареи надо будет утилизировать. А батареи химические, при массовом распространении этой технологии эта проблема станет довольно остро", - сказал он. "Когда мы, наконец, или если сможем, прийти к повсеместному использованию водорода в качестве энергии - это, конечно, будет эпохальное, знаковое событие, потому что водород - это возобновляемый источник энергии, он экологически чистый, так скажем "зеленый", и его можно транспортировать на различные расстояния", - добавил Шехтман.

Эксперты мира в настоящее время обращают внимание на то, что решение проблемы промышленного хранения электроэнергии могло бы дать толчок повсеместному развитию энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По их мнению, рынок электроэнергии претерпел бы значительные изменения с решением задачи по создания большого накопителя электроэнергии.

Водородная энергетика относится к альтернативной энергетике. Она основана на использовании водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки и потребления электроэнергии.

СИГРЭ - международный совет по крупным электрическим системам является глобальной организацией в области электроэнергетики. Он был основан в Париже, Франция, в 1921 году. В своей деятельности СИГРЭ осуществляет полномасштабный подход, позволяющий охватывать все классы напряжения сетей во всех аспектах их деятельности, включая технические вопросы, экономику, экологию и нормативно-правовое регулирование.

Председателем Российского национального комитета СИГРЭ является глава "Федеральной сетевой компании" (ФСК ЕЭС) Андрей Муров.