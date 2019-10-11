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Мероприятия

В Москве состоится Международный форум по композитам "Ключевые тренды в композитах: наука и технологии"

В Москве состоится Международный форум по композитам Ключевые тренды в композитах: наука и технологии

11 октября 2019, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОМПОЗИТЫ, МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Материалы для КПП 

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С 20 по 21 ноября 2019 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдет II международный форум «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии».

Форум является площадкой для решения задач и обсуждения вопросов, связанных с разработкой и производством изделий из композиционных материалов, их внедрением и продвижением в различных секторах экономики. Тематика форума в этом году посвящена текущим вызовам в освоении Арктического региона, применении продукции из композитов в условиях Крайнего Севера.

Программа мероприятия включает выставку мировых достижений отрасли, научно-практическую конференцию, постерную сессию и мастер-классы по композитам, пленарное заседание с участием ведущих ученых-специалистов по композиционным материалам, круглый стол «Новые материалы и технологии для экстремальных климатических условий», круглый стол Московского композитного кластера, международный чемпионат по композитам «Composite Battle» в формате VR.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте мероприятия по адресу: forum.emtc.ru
Координатор проекта – Маркова Анна Михайловна,
телефон +7 (903) 155-64-28,e-mail: amarkova@emtc.ru

Компания: Минпромторг РФ

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