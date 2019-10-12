РусКабелю исполнилось 20 лет

Вот уже 20-й год ведущий интернет-проект медиахолдинга “РусКабель” – портал RusCable.Ru пропагандирует важность существования, укрепления и роста отечественного кабельного рынка. Двадцать лет мы рассказываем о тех, кто несмотря на кризисы экономики, нестабильность всего рынка России, мировые изменения занимается крайне важным делом – обеспечивает российскую энергетику, строительство, атомную и нефтегазовую сферу, машиностроение и транспорт, авиацию и космос, телекоммуникацию, военно-промышленный комплекс, металлургию и судостроение важнейшим электротехническим изделием – кабелем.

Сегодня Портал RusCable.Ru – это больше, чем СМИ. Сегодня ресурс содержит серьезные объемы информации, постоянно обновляется, имеет прочную репутацию объективного издания, оперативен и дружелюбен к аудитории, с которой находится в постоянном контакте. Богатая история портала, многочисленные проекты, офлайн-мероприятия, партнерство и сотрудничество с крупнейшими профессиональными организациями и бизнес-структурами, открытость и активная позиция привлекла специалистов по всех регионов России и из-за рубежа. Такой живой, активный, находящийся в постоянном движении ресурс стал отправной точкой в карьере, стартом, вдохновением и импульсом к саморазвитию многих его пользователей. В 1999 году RusCable создавался как «дом» для кабельщиков – именно им он и стал.

Мы спешим выразить благодарность всем пользователям, читателям, друзьям и партнерам портала за вклад в большое и общее дело – развитие кабельного рынка России!

Портал RusCable.Ru – это связь поколений специалистов кабельного рынка, уникальный «организм», который «вырос» в рынке, его практически создавала и формировала под себя сама среда, сама аудитория. Именно под влиянием экономических колебаний создавались новые услуги, сервисы, инструменты коммуникации. На практике отрабатывались формы взаимодействия «производитель»-«потребитель».

Портал – это индикатор рынка, саморегулирующийся механизм. Сегодня можно смело сказать, что «Все кабельщики здесь!». Именно к нам рано или поздно приходит специалист-кабельщик. Здесь он ищет партнеров, находит ответы на вопросы, здесь презентует себя. Абсолютного аналога порталу по функционалу, наполненности, аудитории и времени работы и опыта на рынке нет.

Здесь знакомятся для бизнеса и дружбы, здесь зарабатывают деньги и находят работу, здесь меняется привычное представление о разрозненности и удаленности сфер применения кабеля и провода. Портал объединяет лучших – активных, знающих, деятельных, желающих преуспеть.

В понедельник, 14 октября, мы начинаем юбилейную неделю – вспоминаем важные моменты, подводим итоги, проходим тесты, запускаем конкурсы, презентуем видео, обмениваемся мнениями о том, каким мы хотим видеть центральный инфоресурс отрасли в будущем. Начнем неделю со специального выпуска RusCable Insider Digest, который представит факты, цифры, планы компании и отзывы от глав лидирующих кабельных компаний промышленности. А сегодня представим небольшой список тех достижений, которые мы считаем наиболее значимыми.

Наш опыт и достижения за последние два года

запуск нового YouTube-шоу RusCable Review (отснято 14 выпусков)

организовали деловую сессию “Кабельный бизнес: потребности и возможности”

сделали 142 выпуска кабельного журнала RusCable Insider Digest

организовали Кабельный пейнтбол

организовали Кабельную рыбалку

организовали марафон призов от партнеров и участников выставки Wire

оказали информационную поддержку РЭН, Wire, РМЭФ, Cabex, Интерпластика, Buybrand Franchise Expo

обновили технический кабельный справочник на RusCable.Ru

возобновили работы ЭНЕРГОСМИ

открыли раздела “Криминальная хроника”

открыли магазина, в котором принимают виртуальную валюту КАБС

открыли сайты RusCable Insider Digest + 3 спецвыпуска

организовали 10-ю встречу RusCableCLUB

открыли услуги по таргетированной рекламе

провели второй конкурс пресс-служб PR-Challenge Cabex

открыли раздела “Судебные тяжбы”

открыли раздела media.ruscable.ru

обновили сервис Чеснок

провели премию “Форумчанин года”

сделали репортаж о заводе Уралкабель

сделали репортаж о заводе “Электрокабель” (перезагрузка)

сделали репортаж о заводе “Алюр”

сделали репортаж о Пфистерер

сделали репортаж о производстве компании Лекрон

сделали репортаж о Подольсккабеле

сделали репортаж об Электрокабеле

сделали репортаж о Полимерпласте

посетили заводы Угличкабель, Энергокабель, Москабель-Фуджикура

подписание соглашения с ФГУП «НТЦ «Химвест»

открытие онлайн-магазина с кабельной символикой Shop.RusCable.ru

сделали репортаж о производстве Winlong

провели марафон подарков от кабельных компаний на новый год

приняли участие в панельной дискуссии «Инновационная продукция в кабельной промышленности» на МФЭС 2019

организовали секции «Кабель. Взгляд в будущее» на РЭФ 2019 Уфа

открыли свободного доступа для всех пользователей сервиса СКЛАД

обновили раздел “Новости”

проведение 9-й встречи RusCableCLUB

обновили календарь отраслевых мероприятий до 2022 года

записали более 50 интервью, из них 30 в видеоформате



В сентябре 2019 года РусКабель вступил в Ассоциацию “Электрокабель”.



СПРАВОЧНО

Медиахолдинг “РусКабель” – российское информационно-рекламное агентство энергетической отрасли, которое было основано в 2000 году в Москве. Направление проектов, входящих в медиахолдинг: информирование отраслевого экспертного сообщества о главных событиях экономики и промышленного сектора России и мира, рекламная поддержка участников рынка, разработка сервисов и программных продуктов, стратегический консалтинг и проведение отраслевых мероприятий различных форматов, информационная поддержка ведущих ивент-событий отрасли.

Основные проекты медиахолдинга

RusCable.Ru (создан в 1999 году, аудитория свыше 15 000 уникальных посетителей в сутки)

Первое и центральное отраслевое независимое интернет-СМИ в области электротехники и электроэнергетики. Среди постоянных посетителей ресурса: специалисты организаций-разработчиков, производителей и поставщиков кабелей, проводов, оборудования и аксессуаров для производства, монтажа и прокладки кабеля; производители материалов и сырья; сотрудники проектных, научно-исследовательских и других организаций, занимающихся вопросами электроснабжения; сотрудники эксплуатирующих компаний электроэнергетики, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, электротехнического машиностроения, сферы связи и коммуникации, строительно-монтажных и подрядных организаций; преподаватели и учащиеся профильных вузов.

На страницах RusCable.Ru постоянно обновляется отраслевая информация: новости, события, техническая документация, научные статьи, базы данных по участникам рынка, ключевым представителям отрасли, фото и видео-архивы и др. Ресурс предоставляет услуги по информационному обслуживанию и рекламному сопровождению предприятий электроэнергетической отрасли и сферы телекоммуникаций.

За вклад в развитие отрасли портал ежегодно отмечается дипломами, грамотами и благодарственными письмами. Является призером премии для журналистов, создающих публикации на темы электросетевого комплекса МедиаGrid, Первого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» и входил в пятерку самых цитируемых СМИ отрасли ТЭК (по версии Медиалогия).

RusCable.Ru оказывает поддержку самым значимым российским и международным деловым мероприятиям ТЭК, а также тесно сотрудничает с государственными структурами, научно-исследовательскими центрами, учебными заведениями, центрами повышения квалификации.

RusCable Insider Digest (создан в 2016 году, аудитория свыше 1500 читателей) еженедельный кабельный журнал.

«RusCable Insider Digest» дайджест рынка кабеля, электротехники и энергетики. Является сборником актуальных новостей, публикаций и мнений о кабельном рынке и его тенденциях в современном формате – digital-book. Распространяется свободно через социальные сети, портал RusCable.Ru и по подписке на электронную рассылку. По данным опроса аудитории в августе 2018 года еженедельник был признан самым интересным проектом медиахолдинга. Публикации: интервью, статьи, обзоры, репортажи. Выпущено более 140 номеров.

ЭНЕРГОСМИ (создан в 2014 году, аудитория свыше 5000 уникальных посетителей в месяц)

Первое стильное life-издание в энергетике и ТЭК. Маркетинг, RP и Performance-agency

RusCable Review (создан в 2019 году, аудитория свыше 20 000 посетителей)

Первое YouTube-шоу для специалистов кабельной промышленности. В коротких выпусках события недели, новости отраслевых компаний, происшествия, мероприятия и постоянная рубрика “Электрофиаско”. Важная информация в самом популярном формате 2019 года.





