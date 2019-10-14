АО "Мособлэнерго" отремонтировало более 211 км линий электропередачи

По итогам трех кварталов 2019 года АО «Мособлэнерго» на территории Подмосковья произведен капитальный ремонт 211,7 км кабельных и воздушных линий электропередачи, что составляет 88% от объема ремонтной программы на год.

С начала года проведена замена 439,85 км проводов на воздушных линиях электропередачи. Изменения коснулись тех участков сети, где до капитального ремонта использовался неизолированный провод. В настоящее время он заменен на современный СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии.

По программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» за прошедшие 9 месяцев отремонтированы здания 308 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 116 единиц подстанционного оборудования. От деревьев и кустарников расчищено 209,3 га трасс прохождения воздушных линий электропередачи, что составляет 105% от плана года. Работы проводятся в соответствии с утвержденными в компании планами-графиками.