Александр Новак: “Инвестиционное сотрудничество является ключевой точкой роста российско-саудовских экономических отношений”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в работе Российско-Саудовского инвестиционного форума, где выступил в ходе панельной сессии “Укрепление будущего энергетического пространства”. Форум приурочен к государственному визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия.

За последние несколько лет двусторонняя кооперация России и Саудовской Аравии в торгово-экономической сфере вышла на беспрецедентно высокий уровень, во многом, благодаря усилиям лидеров стран, подчеркнул Александр Новак в своем вступительном слове. Старт нового этапа двустороннего взаимодействия дал визит его величества Короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда в Россию в октябре 2017 года.

“Визит Президента Российской Федерации в Саудовскую Аравию, “на полях” которого сегодня проходит Российско-Саудовский инвестиционный форум, – еще одно подтверждение верности взятому курсу на углубление российско-саудовских партнерских отношений. С уверенностью можно сказать, что в последние годы сделан существенный прорыв в комплексном развитии российско-саудовского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере”, - отметил Министр.

По его словам, значительную роль в развитии этого сотрудничества играет Российско-Саудовская Межправительственная комиссия.

“Благодаря нашему взаимодействию объемы российско-саудовского товарооборота за январь-июль 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 38% и достигли $846 млн. Это не предел, потенциал роста этого показателя гораздо выше”, - выразил уверенность глава Минэнерго России.

Другой ключевой точкой роста российско-саудовских экономических отношений, отметил Александр Новак, является инвестиционное сотрудничество, развивающееся по линии кооперации Российского фонда прямых инвестиций и Фонда государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия (RIF).

“В рамках кооперации PIF выделил $10 млрд для инвестиций в проекты совместно с РФПИ и уже осуществил и одобрил инвестиции на сумму около $2 млрд в совместные проекты на территории Российской Федерации. Также созданы Российско-Саудовские платформы для инвестиций в энергетике и в технологическом секторе с объемом инвестиций по $1 млрд каждая”, - рассказал Министр.

Значительную роль в этом процессе занимают энергетические проекты, подчеркнул Александр Новак. Он напомнил, что это взаимодействие Россия и Саудовская Аравия ведут по перечню более чем из 20 потенциальных проектов, зафиксированных в Дорожной карте по энергетике. При этом часть из этих проектов уже перешла в практическое русло, добавил Министр.

Сфера энергетики является также и базисом для многостороннего сотрудничества стран на базе сделки ОПЕК+, отметил Александр Новак в рамках своего выступления на панельной сессии Форума “Укрепление будущего энергетического пространства”.

“За последние почти 3 года нам удалось создать прочную основу для взаимодействия ОПЕК и не-ОПЕК в будущем. Хотел бы отдельно подчеркнуть важность подписанной нами на прошедшей 6-й Министерской встрече ОПЕК/не-ОПЕК Хартии сотрудничества стран-производителей нефти. Уверен, что только благодаря нашей сплоченности и решимости мы сможем добиться успеха в деле поддержания долгосрочной стабильности на рынке”, - выразил уверенность Александр Новак.

Он подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией носит стратегический характер.