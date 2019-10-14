 
Подписаться на новости
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" завершает подготовку сетей к осенне-зимнему периоду

ГУП РК Крымэнерго завершает подготовку сетей к осенне-зимнему периоду

14 октября 2019, 13:40
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

210 просмотров

ГУП РК «Крымэнерго» завершают подготовку электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период (ОЗП). Энергетики на 97 % выполнили плановые организационно-технические мероприятия.

Подготовка к осенне-зимнему периоду включает все организационные и технические мероприятия, направленные на повышение надежности работы всего электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго»: энергообъектов, магистральных, высоковольтных и распределительных сетей.

В целях  обеспечения  безопасной  эксплуатации  оборудования  подстанций  и ВЛ,  ГУП РК «Крымэнерго» в полном объёме выполнило план технического освидетельствования  62 ПС 35 - 330 кВ и 746,55 км ВЛ 35-110кВ

Важным элементом при подготовке к зиме является исполнение ремонтной программы. По состоянию на 01.10.2019 отремонтированы 1192 подстанции и 1,85 тысячи километров линий различного класса напряжения. Капитальный ремонт произведен на 20 289 объектах.

Для снижения аварийности и повышения надёжности электроснабжения в сетях смонтированы 17,5 км провода СИП, заменено 2508 деревянных и железобетонных опор, отремонтировано 1976 выключателя, 174 силовых трансформатора, заменено 8945 изоляторов.

Чтобы предупредить технарушения, связанные с падением деревьев и веток на провода, энергетики расчистили по трассам ВЛ 0,4-10 кВ  796,0 км, по трассам ВЛ 35-110 кВ 13,0 км  и ВЛ 220-330 кВ  41,95 га.

В развитие, модернизацию и реконструкцию энергообъектов за первое полугодие 2019 года вложено 1 014 977 145,41 рублей инвестиций ГУП РК «Крымэнерго».

Для выполнения аварийно-восстановительных работ в  ГУП РК «Крымэнерго» подготовлен персонал и техника в количестве  221 бригады (859 человек), 283 единицы автотехники и спецмеханизмов, из которых на постоянном дежурстве находится 42 оперативно-выездные бригады (ОВБ). Бригады оснащены необходимыми материалами, техникой, запчастями, средствами защиты, ГСМ. Аварийный запас предприятия укомплектован на 100%.

При возникновении аварий по необходимости ГУП РК «Крымэнерго» готово взаимодействовать с привлекаемыми в рамках заключенных соглашений силами организаций-коллег по электросетевому комплексу и механизированными колоннами монтажных организаций Республики Крым (Кубанское ПМЭС, ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК Юга», ООО «СПМК 32 «Крымэлектроводмонтаж», ООО «Электросетьстройпроект Крым»),

Итогом подготовки к ОЗП должно стать получение Паспорта готовности – документа, подтверждающего выполнение необходимого комплекса мероприятий для обеспечения надежной работы энергооборудования в сезон пиковых нагрузок.

Компания: КРЫМЭНЕРГО

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Волгоградские специалисты
АО
Федеральная сетевая компания обновляет силовое оборудование подстанции 220 кВ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно