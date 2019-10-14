ГУП РК "Крымэнерго" завершает подготовку сетей к осенне-зимнему периоду

ГУП РК «Крымэнерго» завершают подготовку электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период (ОЗП). Энергетики на 97 % выполнили плановые организационно-технические мероприятия.

Подготовка к осенне-зимнему периоду включает все организационные и технические мероприятия, направленные на повышение надежности работы всего электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго»: энергообъектов, магистральных, высоковольтных и распределительных сетей.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования подстанций и ВЛ, ГУП РК «Крымэнерго» в полном объёме выполнило план технического освидетельствования 62 ПС 35 - 330 кВ и 746,55 км ВЛ 35-110кВ

Важным элементом при подготовке к зиме является исполнение ремонтной программы. По состоянию на 01.10.2019 отремонтированы 1192 подстанции и 1,85 тысячи километров линий различного класса напряжения. Капитальный ремонт произведен на 20 289 объектах.

Для снижения аварийности и повышения надёжности электроснабжения в сетях смонтированы 17,5 км провода СИП, заменено 2508 деревянных и железобетонных опор, отремонтировано 1976 выключателя, 174 силовых трансформатора, заменено 8945 изоляторов.

Чтобы предупредить технарушения, связанные с падением деревьев и веток на провода, энергетики расчистили по трассам ВЛ 0,4-10 кВ 796,0 км, по трассам ВЛ 35-110 кВ 13,0 км и ВЛ 220-330 кВ 41,95 га.

В развитие, модернизацию и реконструкцию энергообъектов за первое полугодие 2019 года вложено 1 014 977 145,41 рублей инвестиций ГУП РК «Крымэнерго».

Для выполнения аварийно-восстановительных работ в ГУП РК «Крымэнерго» подготовлен персонал и техника в количестве 221 бригады (859 человек), 283 единицы автотехники и спецмеханизмов, из которых на постоянном дежурстве находится 42 оперативно-выездные бригады (ОВБ). Бригады оснащены необходимыми материалами, техникой, запчастями, средствами защиты, ГСМ. Аварийный запас предприятия укомплектован на 100%.

При возникновении аварий по необходимости ГУП РК «Крымэнерго» готово взаимодействовать с привлекаемыми в рамках заключенных соглашений силами организаций-коллег по электросетевому комплексу и механизированными колоннами монтажных организаций Республики Крым (Кубанское ПМЭС, ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК Юга», ООО «СПМК 32 «Крымэлектроводмонтаж», ООО «Электросетьстройпроект Крым»),

Итогом подготовки к ОЗП должно стать получение Паспорта готовности – документа, подтверждающего выполнение необходимого комплекса мероприятий для обеспечения надежной работы энергооборудования в сезон пиковых нагрузок.