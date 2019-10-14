Магнитогорская фирма получила крупный контракт на строительство в Алтайском крае

«Производственное объединение „Монтажник“» из Магнитогорска стало победителем конкурса на строительство промышленного объекта Уральской горно-металлургической компании в Алтайском крае. Непосредственным заказчиком выступило дочернее предприятие УГМК — АО «Сибирь-полиметаллы».

Как сообщил главный инженер АО ПО «Монтажник» Максим Трафимов, компании предстоит возвести надшахтный комплекс Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края.

«Это сложнейший с инженерной точки зрения объект, возведение которого предполагает как строительную часть, так и установку технологического оборудования, обеспечивающего непрерывную выдачу руды из ствола шахты с глубины более тысячи метров, — говорит Максим Трафимов. — В Алтайском крае уже находятся наши сотрудники. Нам предстоит создать на данном объекте более 200 рабочих мест. Наши специалисты будут направляться туда и работать вахтовым методом».

Корбалихинский рудник — одно из крупнейших в стране месторождений полиметаллических руд с уникально высоким содержанием меди, цинка, свинца и драгоценных металлов. Его запасы оценивают в 26 миллионов тонн руды. Завершить объект нужно в 2021 году. Стоимость работ — более одного миллиарда рублей.

ПО «Монтажник» — компания из Магнитогорска, которая включена в реестр «100 крупнейших производственных предприятий» УрФО. За 30 лет компания реализовала более 90 крупных проектов в металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, горно-обогатительном, химическом и нефтехимическом производстве, а также гражданском строительстве. ПО «Монтажник» строил агломерационную фабрику № 5 ПАО «ММК» и Михеевский ГОК Русской медной компании в Варненском районе.

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