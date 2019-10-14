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Контракты

РФПИ, РЖД и Saudi Railway договорились расширить железнодорожную сеть Саудовской Аравии

РФПИ, РЖД и Saudi Railway договорились расширить железнодорожную сеть Саудовской Аравии

14 октября 2019, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РЖД, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Отрасль: Транспорт 

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), РЖД и Саудовская железнодорожная компания (Saudi Railway Company, SAR) подписали соглашение о совместном расширении железнодорожной сети SAR, сообщается в пресс-релизе российского фонда. Соответствующие документы были подписаны сегодня в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR и проекты, связанные с программой "Видение 2030", а также поставки комплектующих для SAR", - отмечается в сообщении.

Стороны рассмотрят возможность поставок российских систем для повышения безопасности, а также содействия обмену компетенциями между РЖД и SAR.

Компания: ТАСС

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