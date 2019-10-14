Расширенную линейку российских ПЛК REGUL представят на выставке "Передовые Технологии Автоматизации – Урал 2019"

ПЛК REGUL R500S

Компания «Прософт-Системы» примет участие в одном из ключевых событий Уральского региона в сфере автоматизации и электроники – XV Международной выставке «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Урал 2019».

В период с 26 по 28 ноября ведущие российские и зарубежные разработчики, производители и системные интеграторы решений для промышленной автоматизации обсудят главные проблемы отрасли и представят собственные инновационные разработки.

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Выставка «ПТА – Урал 2019» пройдет в Центре Международной Торговли Екатеринбург. Ее тематические разделы охватят наиболее актуальные для цифровой экономики направления: эффективное управление предприятием на основе «цифровых двойников», робототехнику, ИКТ в промышленности и многое другое. Специалисты «Прософт-Систем» представят флагманскую линейку компании для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности – семейство программируемых логических контроллеров REGUL Rx00.

Линейка ПЛК REGUL предназначена для создания локальных САУ, крупных распределенных систем управления с поддержкой резервирования любого компонента ПЛК, систем безопасности и ПАЗ (в соответствии со стандартами IEC 61508 / 61511). Все представители семейства могут быть интегрированы между собой с помощью единой скоростной шины на основе Fast Ethernet с циклом работы от 1 мс. Благодаря мощным техническим характеристикам контроллеров и широкой номенклатуре модулей (в т. ч. специализированным модулям ввода/вывода) ПЛК REGUL Rx00 могут применяться в различных процессах:

быстродействующие циклы регулирования (до 5 мс);

высокоточные (коммерческие) измерения;

системы безопасности и защиты;

локальные системы с визуализацией данных;

распределенные информационно-измерительные системы с поддержкой до 50 000 каналов и др.

На выставке «ПТА – Урал 2019» впервые в регионе будет представлен уникальный ПЛК REGUL R500S, сертифицированный на соответствие уровню функциональной безопасности SIL3. Данный контроллер предназначен для построения систем противоаварийной защиты (ПАЗ).

Подробнее о функциональных возможностях контроллеров REGUL Rx00 в рамках деловой программы расскажет руководитель инженерной группы ООО «Прософт-Системы» Евгений Аверин. 26 ноября в 10:30 он выступит с докладом, посвященным особенностям производства и эксплуатации линейки ПЛК REGUL.

Международная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Урал 2019» пройдет по адресу:

г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44 «Д».

Время работы:

26 ноября с 9:30 до 18:00

27 ноября с 9:30 до 18:00

28 ноября с 9:30 до 15:00

Ознакомиться с разработками компании «Прософт-Системы» и задать вопросы специалистам можно будет на стенде D1.

Также в рамках выставки и конференции «ПТА-Урал 2019» будут представлены решения и оборудование таких ведущих игроков рынка автоматизации, как SIEMENS, BALLUFF, Б+Р Промышленная Автоматизация, Advantech, ТЕХНОЛИНК, ПРОСОФТ и многих других.

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества: