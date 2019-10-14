В Росатоме создали линейку реакторных установок для атомного флота и малых АЭС

Поколение реакторных установок «РИТМ» имеет широкие перспективы использования в атомной отрасли, как в судовом так и в наземном варианте. Об этом в интервью порталу Korabel.ru рассказал первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») Виталий Петрунин.

В настоящее время на Балтийском заводе идет строительство трех ледоколов нового поколения проекта 22220, которые используют инновационную двухреакторную установку «РИТМ-200». Она в 1,7 раза легче, в два раза компактнее и почти на 20% мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Также «ОКБМ Африкантов» создал технический проект РУ «РИТМ-400» для принципиально нового ледокола «Лидер», который будет строится на Дальнем Востоке в Центре судостроения «Звезда».

«Компоновочные и схемные решения в ней во многом будут аналогичны решениям на реакторной установке "РИТМ-200" для судов проекта 22220, при максимально унифицированной элементной базе и оборудования РУ (активной зоны, приводов СУЗ, оборудования перегрузочного комплекса и др.). Таким образом, у нас появляется мощностной ряд для ледоколов разных проектов, что важно для дальнейшего развития атомного флота», - отметил В.Петрунин.

Кроме того, конструкторским бюро уже разработан проект РУ "РИТМ-200Б" для небольшого однореакторного оффшорного ледокола, который будет работать на шельфе. Также создан проект РУ "РИТМ-200М" для оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБа). «В целом перспективы использования реакторов поколения "РИТМ" очень широкие и не ограничиваются только ледокольным флотом», - подчеркнул В.Петрунин.