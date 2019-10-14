В Ростовской области началось строительство ветропарков

На строительной площадке Сулинской ВЭС (Красносулинский р-н, Ростовская обл.) завершен монтаж первой ветроэнергетической установки. Это стало важным этапом в реализации масштабной инвестиционной программы Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО»), предусматривающей строительство на территории Ростовской области трех ветряных электростанций суммарной мощностью 300 МВт.

Всего на Каменской ВЭС, Сулинской ВЭС и Гуковской ВЭС будут размещены 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в первом полугодии 2020 года.

«Ростовская область играет важную роль в создании в России нового промышленного кластера возобновляемой энергетики. Благодаря богатому ветропотенциалу региона здесь реализуется крупнейшая региональная инвестпрограмма Фонда развития ветроэнергетики. Возведение будущих ветропарков проходит с использованием российского оборудования — лопастей, башен, гондол, что обеспечит степень локализации на уровне не менее 65 %. Причем стальные башни, один из ключевых элементов ветроустановки, производятся при участии РОСНАНО непосредственно на территории Ростовской области», — комментирует председатель Совета директоров УК «Ветроэнергетика» Алишер Каланов.

«Строительство ветропарков в Ростовской области является масштабным проектом в области ветроэнергетики в России. Для его реализации используются технологии, доказавшие свою эффективность во время строительства Ульяновской ВЭС-2, первого завершенного проекта Фонда. Возведение трех ветропарков суммарной мощностью 300 МВт выводит нас на темпы и объемы строительства, необходимые для реализации амбициозной инвестиционной программы в области ВИЭ, которая предусматривает ввод в эксплуатацию 1 823 MВт до конца 2023 года», — прокомментировал Александр Чуваев, генеральный директор УК «Ветроэнергетика».

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО» в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019–2023 гг. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе 2019 года.

В 2017 году УК «Ветроэнергетика» и Правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство в 2018–2021 гг. на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 600 МВт.