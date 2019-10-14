В ТОСЭР "Краснотурьинск" запустят комбинат по переработке бериллия

Госкорпорация «Ростех» планирует запустить производство концентрата из бериллия на территории ТОСЭР в Краснотурьинске. Металлургический комбинат появится в рамках деятельности АО «Мариинский прииск». Об этом РБК Екатеринбург рассказал источник, близкий к правительству Свердловской области.

Сроки и суммы инвестиций в производство не раскрываются. В АО «Мариинский прииск» комментировать информацию РБК Екатеринбург отказались.

В начале октября Минпромторг РФ опубликовал Стратегию развития отрасли редких и редкоземельных металлов на период до 2035 года. В ней подтверждается, что на базе АО «Мариинский прииск» запланировано создание полного цикла бериллиевого производства.



По указанной в стратегии Минопромторга оценке, 30% бериллия в РФ используется в металлургии при изготовлении сплавов, до 10% — в оборонной промышленности, около 20% — в энергетике и 40% — в других отраслях.



Но на данный момент в РФ бериллий не производится за счет собственной сырьевой базы.

«У нас бериллий — сопутствующее сырье при добыче изумрудов на Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении. Сейчас он складируется, а для производства закупается в Казахстане. Но там запасы заканчиваются», — пояснил источник РБК Екатеринбург.

Он добавил, что в год России требуется 450 тонн бериллия для развития стратегических наукоемких отраслей промышленности. Но объемы поставок — ниже.



Бериллий относится к категории редкоземельных металлов. По данным Минпромторга, доля их импорта в РФ составляет 85%. К 2025 году за счет развития собственной сырьевой базы, высокотехнологичных отраслей потребления и мер поддержки планируется снизить этот показатель до 60%, к 2035 году — до 40%.



Ростех при создании АО «Мариинский прииск» уже вложил в него 5 млрд рублей — на развитие добычи и переработку драгоценных минералов и работу с бериллием. Планировалось, что редкоземельные металлы будут получать исключительное российские госкорпорации.

РБК