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Модернизация

Волгоградские специалисты "Россети Юг" улучшили энергоснабжение в Заволжье

Волгоградские специалисты Россети Юг улучшили энергоснабжение в Заволжье

14 октября 2019, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В нескольких районах Волгоградской области завершены работы по ремонту энергообъектов. В Среднеахтубинском районе энергетики отремонтировали 22 трансформаторные подстанции, а также заменили 24 опоры и более 4 км провода на двух воздушных линиях напряжением 10 и 0,4 кВ.

Осуществленные работы обеспечат качественное электроснабжение жителей поселков Рыбачий, Колхозная Ахтуба, хуторов Новенький и Ямы. Не будет проблем с электричеством и у отдыхающих на местных турбазах «Пересвет» и «Осинки».

В ходе капитального ремонта в Ленинском районе приведены в надлежащее состояние 19 трансформаторных подстанций, заменены 32 опоры и порядка 5 км провода на двух линиях электропередачи 10 и 0,4 кВ. Ремонтные мероприятия гарантируют надежное энергообеспечение жителям поселков Колобовка, Бахтияровка, Покровка и «Маяк Октября». К тому же, обновленное оборудование обеспечит стабильное питание электроэнергией водозабору поселка «Рассвет».

Компания: Россети Юг

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