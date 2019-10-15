Александр Новак: “Двустороннее и многостороннее партнёрство России и ОАЭ в отраслях энергетики развивается успешно”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в Российско-эмиратских переговорах на высшем уровне. Переговоры прошли в рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Объединенные Арабский Эмираты.

Деловые отношения России и ОАЭ развиваются в дружественном и конструктивном ключе, подчеркнул Владимир Путин в ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.

“Мы продолжаем наращивать торгово-экономическое взаимодействие. В прошлом году достигли $1,7 млрд товарооборота, увеличение составило 3,6%. Расширяются связи в торгово-экономической сфере, продолжаются инвестиции в области энергетики, мы координируем нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе в рамках соглашения ОПЕК+”, - сказал Владимир Путин.

Глава Российского государства отметил растущий объем двусторонних инвестиций со стороны России и ОАЭ.

“Признателен за вашу личную поддержку партнерства Российского фонда прямых инвестиций и фонда Mubadala, которые совместно инвестируют в экономику России. Эти инвестиции составили уже $2,3 млрд, но и ваши российские партнеры вас не подводят: доходность от этих инвестиций существенно превышает аналогичные показатели на рынках других стран", - добавил Владимир Путин в ходе беседы с Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.

По итогам переговоров Александр Новак отметил, что двустороннее и многостороннее партнёрство России и ОАЭ в отраслях энергетики развивается успешно, в том числе в рамках ОПЕК+.

“Перспективным направлениями для взаимодействия между российскими компаниями и эмиратскими партнерами является развитие добычи, отрасли сжиженного природного газа, а также взаимодействие по мирному атому и в электроэнергетике”, - сказал Александр Новак.

В ходе визита был подписан ряд документов двустороннего сотрудничества, в частности, Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ.

Как отметил Александр Новак, подписание Меморандума с Министерством энергетики и промышленности ОАЭ дает основу для создания Рабочей группы по энергетики, основной целью которой станет координация действии сторон по Меморандуму и выработка конкретных предложений по реализации энергетических проектов и инициатив.

“Подписание данного документа позволит нам заметно интенсифицировать наши межведомственные контакты, а также контакты по линии бизнеса”, - подчеркнул глава Минэнерго России.

Кроме того, в ходе визита был подписан ряд корпоративных документов двустороннего сотрудничества: