Александр Новак: “Итоги визита станут дополнительным весомым вкладом в фундамент российско-саудовского сотрудничества”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встречах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Саудовской Аравии Салманом Аль-Саудом и Наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Салманом. Переговоры прошли в рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия.

У России и Саудовской Аравии складывается обстоятельный диалог по всему комплексу двусторонних отношений, отметил Владимир Путин.

“Наш товарооборот продолжает расти, в начале года он перешел за $1 млрд, а с января по июль вырос еще на 38%. Фонд государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия выделил $10 млрд для совместных с российским РФПИ проектов на территории России. Успешно действует механизм автоматического соинвестирования”, - добавил Владимир Путин.

Он также напомнил, что Россия и Саудовская Аравия ведут активное взаимодействие и на международной арене.

“Именно благодаря договоренностям наших стран удалось продлить Соглашение ОПЕК+. Все наше сотрудничество направлено на укрепление мира, безопасности в регионе и стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие, позитивные плоды. Хорошие перспективы есть в энергетике - “Газпром нефть” и Saudi Aramco намерены запустить пилотный проект по использованию искусственного интеллекта в геологоразведке. “Росатом” готов оказать помощь в строительстве на территории Королевства атомной электростанции с применением уникального опыта, передовых технологий”, - подчеркнул Владимир Путин.

Россия и Саудовская Аравия ведут активную работу по развитию двустороннего сотрудничества во всех областях экономики, отметил по итогам встреч Министр энергетики Российской Федерации и сопредседатель Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Новак.

“Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие как по линии наращивания двустороннего инвестиционного взаимодействия, так и в рамках международного сотрудничества, в том числе по стабилизации мирового нефтяного рынка”, - подчеркнул Александр Новак.

Эффективным механизмом, в частности, является действующая Российско-Саудовская Межправительственная комиссия. Александр Новак отметил, что рост товарооборота является хорошим примером развития отношений двух стран.

В то же время одной из ключевых точек роста российско-саудовских экономических отношений Министр назвал инвестиционное сотрудничество.

“Важная роль отводится дальнейшему укреплению взаимодействия по линии Российского фонда прямых инвестиций и Фонда государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия (Public Investment Fund (PIF) в сфере инвестирования в совместные проекты на территории Российской Федерации. В рамках кооперации уже осуществлены инвестиции в более, чем 30 проектов из различных отраслей российской экономики, включая энергетику”, - отметил глава Минэнерго России.

Новые инвестиции подкрепляются процессом по дополнению нормативно-правовой базы. Министр отметил, что в рамках визита в Саудовскую Аравию было подписано более 20 документов различного уровня.

“Уверен, что закрепленные сегодня договоренности будут дополнительным весомым вкладом в фундамент российско-саудовского сотрудничества и станут залогом дальнейшего роста торгово-экономического взаимодействия между нашими странами”, - выразил уверенность глава Минэнерго России.

При этом именно энергетическая отрасль является базисом для выстраивания отношений двух стран, отметил Александр Новак.

“Наше партнерство ведется как в двустороннем, так и в многостороннем формате, к которому относится кооперация ОПЕК+. Интерес к сотрудничеству с саудовскими компаниями проявляет целый ряд российских компаний, в том числе по линии газового сотрудничества”, - добавил он.

В то же время развивается и кооперация в научной сфере, где прорабатывается создания совместного российско-саудовского института в области энергетического сотрудничества. Кроме того, большой, но пока нераскрытый потенциал остается по торгово-экономическому взаимодействию в промышленной сфере, в частности, по поставкам и обслуживанию нефтегазового оборудования, добавил глава Минэнерго России.

“Помимо прочего, Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Российской Федерации в арабском регионе по части экспорта продукции сельского хозяйства - с января по август 2019 года ее товарооборот вырос до $244 млн”, - отметил Александр Новак.

В ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия был подписан ряд документов сотрудничества России и Саудовской Аравии: