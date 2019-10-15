Консорциум РФПИ, Saudi Aramco и PIF выступит покупателем доли РОСНАНО в ГК "Новомет"

АО «РОСНАНО» и Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) объявили о согласовании обязывающей документации о продаже доли в ГК «Новомет», одном из ведущих производителей высокотехнологического нефтепогружного оборудования в России и мире. В рамках сделки Консорциум выступит покупателем 30,76% ГК «Новомет» у АО «РОСНАНО».

Соответствующее объявление было сделано сегодня в Эр-Рияде в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Завершение сделки ожидается после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС). Соответствующий пакет документов был направлен в ФАС Консорциумом. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года.

ГК «Новомет» — признанный лидер в области производства нефтепогружного оборудования, работающего в осложненных условиях и имеющего гарантированный уровень надежности. Преимущества насосов «Новомет» базируются на технологии порошковой металлургии с использованием наноструктурированных покрытий. Предприятие не только создает полнокомплектные установки для добычи нефти и водоподъема, но и занимается сопровождением своего оборудования, обеспечивая его комплексный сервис — от подбора к скважине до капитального ремонта.

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс:

«За последние 9 лет при участии РОСНАНО „Новомет“ стал одним из лидеров российского рынка нефтесервисного оборудования и вошел в топ-10 мирового рынка. Инвестиции РОСНАНО позволили компании модернизировать пермское производство погружных насосов для нефтедобычи, увеличить выручку в 3,5 раза до 23,2 млрд рублей, расширить международную сеть поставок оборудования до 25 стран и открыть 12 сервисных центров по обслуживанию оборудования по всему миру. Мы ожидаем, что приход в компанию стратегического инвестора в лице одной из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco укрепит высокий статус „Новомет“ на международном рынке нефтесервиса и придаст новый импульс для ее развития».

Консорциум инвесторов будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса ГК «Новомет», как на уже существующих, так и на новых рынках, в том числе ближневосточных. В 2018 году при поддержке Консорциума ГК «Новомет» осуществила первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии.

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 103 предприятия и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Группа компаний «Новомет» — один из крупнейших холдингов в России, занимающийся производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления. Стратегия предприятия направлена на создание и серийное производство оборудования для осложненных условий эксплуатации. Предприятие не только создает полнокомплектные установки для добычи нефти и водоподъема, но и занимается сопровождением своего оборудования, обеспечивая его комплексный сервис — от подбора к скважине до капитального ремонта.

Технологии «Новомет» позволяют нефтедобывающим компаниям решать проблемы, связанные со снижением коэффициента извлечения нефти (КИН) и ростом доли трудноизвлекаемых запасов. Повышенное содержание попутного газа, большое количество механических примесей, высокая температура в скважине, обводнение, отложение солей, высоковязкие нефти — вот неполный перечень осложнений, с которыми справляются технологии «Новомета».

РОСНАНО является акционером АО «Новомет-Пермь» с 2011 года.