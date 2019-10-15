NKT Cables изготовит, поставит и установит кабельные системы для присоединения к энергосистеме Великобритании офшорных ВЭС Dogger Bank Creyle Beck A/B

Датская компания-производитель кабельной продукции NKT Cables выбрана в качестве генерального подрядчика по контракту на изготовление, поставку и установку офшорных и береговых передающих кабельных систем для двух проектов офшорных ВЭС Dogger Bank Creyke Beck A/B. Общая стоимость работ, выполняемых NKT Cables, составит около € 360 млн.

Сооружение офшорной ВЭС Dogger Bank Creyke Beck A/B является первым этапом сооружения кластера ветровой генерации в акватории Dogger Bank Zone в британской части Северного моря, которое включает сооружение четырех офшорных ВЭС проектной мощностью 1,2 ГВт каждая к 2020 г. Проект будет реализовываться совместным предприятием в составе норвежской энергетической компании Equinor и британской компании SSE Renewables, специализирующейся в области разработки проектов строительства генерации на базе ВИЭ, и являющейся дочерней компанией одной из ведущих энергокомпаний Великобритании Scottish and Southern Energy (SSE).

ВЭС Dogger Bank Creyke Beck A/B будет состоять из двух офшорных ветропарков мощностью 1,2 ГВт каждый, расположенных на расстоянии 131 км от берега на участке А акватории Dogger Bank Zone. Ветропарк Dogger Bank Creyke Beck A планируется разместить в южной части участка А на площади 515 км2 , а ветропарк Dogger Bank Creyke Beck B -- в западной части участка A на площади 599 км2 . ВЭС Dogger Bank Creyke Beck A/B суммарной установленной мощностью 2,4 ГВт будет присоединена к национальной электрической сети на действующей ПС Creyke Beck близ г. Коттингем (Cottingham) в Восточном Йоркшире. Проект строительства ВЭС был отобран на состоявшемся недавно раунде торгов по распределению контрактов на разницу цен (contracts for difference, CfD).

В соответствии с контрактом NKT Cables изготовит, поставит и установит передающие системы, состоящие из 4-х силовых кабелей напряжением ±320 кВ и длиной 175 км (офшорная часть) и 32 км (береговая часть). Кабель будет изготовлен на заводе NKT Cables в шведском городе Карлскруна (Karlskrona). Производство кабеля должно начаться в 2020 г., а установка намечена на конец 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission