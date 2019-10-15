Названы регионы с самой доступной электроэнергией

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а меньше всего — жители Калмыкии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Для оценки доступности электроэнергии агентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов во втором полугодии 2019 года. На основе этих расчетов составлен рейтинг.

Лидеры бывают разные

В первой десятке регионов представлены почти все федеральные округа. Эксперты считают, что это говорит об отсутствии тесной географической корреляции.

Так, на первом месте оказалась Иркутская область. Отмечается, что там самая низкая цена электроэнергии — чуть более рубля за киловатт в час.

Второе и третье места заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

"Эти регионы — одни из лидеров по доходам населения. В большинстве регионов из первой десятки рейтинга цены на электроэнергию существенно ниже среднероссийской", — считают эксперты.

В среднем электроэнергия по стране стоит чуть более четырех рублей за киловатт в час.

Аутсайдеры

В нижней части рейтинга оказались регионы, где стоимость электроэнергии выше среднероссийского показателя.

Последние три места занимают Ивановская область, Адыгея и Калмыкия.