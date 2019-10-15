По затратам на технологические инновации Россия входит в первую десятку стран Европы

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет данные об интенсивности инновационных процессов в России за 2018 г. в сравнении с показателями 28 государств ЕС.

По интенсивности затрат на технологические инновации (их доле в общем объеме отгруженной продукции) Россия входит в первую десятку рейтинга и занимает 9-е место (2,1%), опережая такие развитые страны, как Франция и Нидерланды. Значения данного показателя выше 3% у лидеров рейтинга (Швеции, Дании и Германии) и ниже 1% у стран, расположившихся в его конце (Латвии, Болгарии, Кипра, Люксембурга и Румынии).

При оценке интеллектуальной составляющей инновационного процесса (т.е. вклада в инновационную деятельность научных исследований и разработок (ИР)) показатель России сопоставим со среднеевропейским: страна занимает 14-е место с долей затрат на ИР 45,2%. Выше двух третей инновационных расходов на выполнение ИР тратят Дания, Швеция, Австрия, Бельгия, Франция и Финляндия. Меньше, чем в России, в ИР инвестируют в Болгарии, Румынии, Венгрии, Португалии, Польше и др.

Ключевой показатель результативности инновационной деятельности — удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж — в России в 2018 г. составил лишь 6,5%, что соответствует 24-му месту в ранжированном ряде стран ЕС. Ниже России по этому индикатору — Польша, Болгария, Люксембург и Румыния. Наиболее выгодные позиции у Словакии и Испании, где пятая часть отгруженной продукции относится к категории инновационной. Высокие значения показателя, вдвое и более превосходящие российский уровень результативности, отмечены в Великобритании, Литве, Германии, Бельгии и Чехии.

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