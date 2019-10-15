Ростех представил уникальные решения для цифровой инфраструктуры Москвы

Ростех представил правительству Москвы современные высокотехнологичные разработки, готовые к интеграции в цифровую инфраструктуру Москвы. Среди них – цифровые избирательные участки, защищенные системы связи, медицинскую технику, оборудование для транспорта и системы управления инфраструктурными объектами столицы.

На площадке холдинга «Швабе» предприятия радиоэлектронного кластера (РЭК) Ростеха продемонстрировали свою продукцию руководству Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы и «Московского инновационного кластера». На встрече глава московского департамента Алексей Фурсин отметил, что представленные разработки отвечают потребностям современного мегаполиса.

«Москва – стратегически важный регион для Ростеха. В столице расположены ведущие предприятия и институты Корпорации, здесь мы реализуем перспективные проекты, развиваем инфраструктуру «умного города». Корпорация поставляет оборудование и обслуживает интеллектуальную транспортную систему (ИТС) столицы, внедряет электрический транспорт и инфраструктуру для него, «оцифровывает» избирательные процедуры. Сегодня Ростех предлагает новое поколение решений для городского хозяйства, телекоммуникационную и компьютерную технику, оборудование для транспортной инфраструктуры, а также продукция для здравоохранения. Эти разработки призваны повысить безопасность и качество жизни москвичей», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Москва – стратегически важный регион для Ростеха. В столице расположены ведущие предприятия и институты Корпорации, здесь мы реализуем перспективные проекты, развиваем инфраструктуру «умного города».



Сергей Сахненко, индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех

Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал «умные» приборы учета электроэнергии, теплонасосные системы для автономного тепло- и холодоснабжения, цифровые комплексы для ситуационного управления городской инфраструктурой, в том числе энергоснабжением, оборудование для центра обработки данных, проект роботизированного склада и другие разработки. Холдинг «Швабе» представил оборудование для транспортной системы Москвы, а также технику для оказания первой помощи и кардиодиагностики.

Концерн «Автоматика» представил столичным властям комплекс технических средств для цифровых избирательных участков, IP-телефоны «Фотон-Т1» и «IVA», доверенную телекоммуникационную систему «Фотон А», двухконтурный персональный компьютер «Бином-КА», вычислительный комплекс «Эльбрус 801М» и сервер «Эльбрус 804», систему хранения данных (СХД) «Купол», а также защищенную видео-конференц-связь. Гостям мероприятия также продемонстрировали комплексное решение для телемедицины, которое сейчас проходит апробацию на базе Института электронных управляющих машин (НИЭУМ) им. Брука.