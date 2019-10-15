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Контракты

Системный оператор и Федеральная антимонопольная служба организуют обмен информацией с использованием ЕИАС ФАС России

Системный оператор и Федеральная антимонопольная служба организуют обмен информацией с использованием ЕИАС ФАС России

15 октября 2019, 14:40
Рубрика: Контракты
Метки: СО ЕЭС, ФАС
Отрасль: Электроэнергетика 

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15 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и АО «СО ЕЭС» подписали Соглашение об информационном взаимодействии в электронной форме, предусматривающее обмен информацией с использованием Федеральной государственной информационной системы Единая информационная аналитическая система ФАС России (ЕИАС ФАС России).

Торжественное подписание соглашения состоялось в рамках проводимого Федеральной антимонопольной службой Всероссийского семинара-совещания «Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год». Свои подписи под документом поставили Руководитель ФАС Игорь Артемьев и Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев.

Использование ЕИАС ФАС России в информационном обмене между Системным оператором и антимонопольным ведомством призвано оптимизировать и повысить безопасность регулярного обмена данными, осуществляемого обеими сторонами соглашения в процессе своей работы.

Системный оператор и ФАС России являются ключевыми участниками таких базовых процессов электроэнергетики, как формирование сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии (мощности) в рамках ЕЭС России, обеспечение функционирования рынков электроэнергии, мощности и системных услуг.

В рамках своей работы стороны регулярно обмениваются разнообразной информацией, такой как фактические данные об объемах выработки, потребления и сальдо-перетоков электрической энергии, предложения по выработке электрической энергии ГЭС на предстоящий год, проект и уточненный проект сводного прогнозного баланса на предстоящий год, перечень заявок на продажу мощности, поданных в отношении генерирующих объектов для целей участия в долгосрочном конкурентном отборе мощности с указанием ценовых параметров и заявленного объема мощности, а также данные о результатах отборов.

Теперь, в соответствии с подписанным соглашением, обмен этими данными будет осуществляться с использованием ЕИАС ФАС России по электронным цифровым каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

«Подписанное соглашение должно вывести взаимодействие между ФАС России и Системным оператором на качественно новый уровень, повысив скорость обмена информацией и все больше переводя этот процесс в цифровую плоскость», — отметил Игорь Артемьев по итогам подписания документа.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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