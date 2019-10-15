Современная подстанция обеспечит электроэнергией более 2 млн кв метров жилья в Тюмени

Филиал «Тюменские распределительные сети» компании «Россети Тюмень» готовит к вводу в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Молодежная» мощностью 2х25 МВА. На производственной площадке в поселке Московский вблизи Тюмени энергетики приступили к пусконаладочным работам.

Подстанция «Молодежная» обеспечит качественное электроснабжение коттеджных поселков Комарово, Плеханово, Падерина, Московский, Гусево и части областной столицы на общую мощность 2,8 МВт по 2 категории надежности.

В перспективе от подстанции будут запитаны микрорайон застройщика АИЖК «Комаровский» – более 2 млн кв м жилфонда, а также новый микрорайон компании ТДСК. Общая площадь жилищного фонда, который будет питать «Молодежная», в течение нескольких лет вырастет до 6 млн кв м.

Проект новой ПС 110/10 кВ «Молодежная» с двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 25 МВА с возможностью подключения 24 кабельных линий 10 кВ включен в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Тюменской области. Он учитывает не только требования к надежности энергоснабжения, но и повышенные требования к внешнему виду городского объекта.

При возведении подстанции применили современное техническое решение. Из-за плотной жилой застройки микрорайона ее сделали двухэтажной. В результате энергообъект гармонично вписался в визуальную концепцию пространства Тюмени.

Несмотря на компактность конструкции, на подстанции установлено всё необходимое оборудование – энергоэффективные силовые трансформаторы и вакуумные выключатели, которые обеспечат надежное электроснабжение потребителей, терминалы РЗА на базе микропроцессорных устройств, смонтированы цифровые каналы связи, системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.

Отметим, что телемеханизация подстанций является одним из важных направлений стратегии цифровизации электросетевого комплекса «Цифровая трансформация 2030», реализуемой ПАО «Россети».

Так, на ПС 110/10 кВ «Молодежная» успешно внедрены современные каналы связи, в том числе устройства ВЧ-связи и ВОЛС, которые обеспечивают обширный комплекс коммуникационных возможностей.

Благодаря установленному программному обеспечению диспетчер в режиме реального времени может получать информацию о работе подстанции и отслеживать состояние сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и в целом по линии электропередачи, и другие показатели. Организация новых каналов связи позволяет удаленно управлять оборудованием энергообъекта, что существенно снижает затраты на оперативное обслуживание и сокращает время перерыва электроснабжения потребителей при технологических нарушениях.

Все оборудование и материалы новой подстанции – от блоков стен и крыши до элементов технического оснащения – изготовлены на российских предприятиях.

Вложения компании составили 394 млн рублей, ожидаемая расчетная окупаемость подстанции – 4 года.

Напомним, кроме подстанции «Молодежная» в 2019 году будет завершено строительство еще одного важного объекта – подстанции 110 кВ «Причал» мощностью 80 МВА, которая закроет потребности в электроэнергии близлежащих поселков «Финский залив», «Зеленый мыс», «Первая линия», микрорайонов Звездный и Губернский, ЖК «ЭКО-город». Общая площадь жилфонда, обеспечиваемого этими двумя подстанциями, в течение нескольких лет составит около 10 млн кв м. В настоящее время на энергообъекте также проводятся пусконаладочные работы.