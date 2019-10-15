Специальный выпуск кабельного еженедельника к юбилею портала RusCable.Ru

RusCable Insider Digest #144 RusCable Insider Digest #144 RusCable Insider Digest #144 RusCable Insider Digest #144

К двадцатому дню рождения центрального информационного ресурса кабельного рынка еженедельник RusCable Insider Digest подготовил особенный выпуск. Редакция журнала собрала небольшое “досье” для “юбиляра” и дополнила его красочными фотографиями, на которых запечатлены сотрудники портала в креативных образах, отражающих направление деятельности и характер каждого. Выпуск начинается с обзора – каким стал портал 20 лет спустя после создания первой страницы.

“12 октября исполнится 20 лет с момента, как я сделал первую страницу RusCable.Ru, как сейчас помню этот файл - index.html))) Недолго думал, что написать в Title - почему то сразу решил назваться Русский Кабель. и у меня, тогда в 99-ом, не было даже мысли о том, что может что-то не получиться, хотя часто приходилось делать именно вопреки... Получилось или нет - решать нашим читателям, но мне кажется, что очень даже неплохо). Спасибо тебе, моя команда, спасибо вам - друзья, что вы есть”, – пишет Александр Гусев, создатель RusCable.Ru, основатель и бессменный руководитель медиахолдинга “РусКабель”.

ИСТОРИИ, СОБЫТИЯ, ГЕРОИ

Все проекты медиахолдинга – прошлых лет и современные так или иначе вращаются вокруг портала RusCable.Ru. Журналы – электронные и печатные, сервисы, фото-репортажи и видео-программы – в центре всего – событие. И эти события часто “рождаются” на портале.

О событии очень важно рассказать подробно, ярко, интересно, “вкусно”! Сегодня редакция портала умеет это делать как никто в отрасли. Богатая палитра инструментов рекламы, информационного сопровождения и продвижения на рынке – вот, чем гордится коллектив. Мы умеем делать видео-фильмы и короткие ролики, снимать youtube-шоу, писать заметки, новости, пресс-релизы, статьи и серьезные репортажи, делать простые сервисы, полезные в работе, проводить праздники и деловые мероприятия.

Мы прошли свой путь и рады тому, что сумели встретить на нем ярких личностей, сильных людей, амбициозных предпринимателей и фанатично погруженных людей науки. Каждый из вас – пользователей портала – герой, у каждого есть своя история.

Поэтому мы стараемся рассказывать больше историй, которые можно “примерить на себя” и оценить – “а какое место в профессии занимаю я?”. Истории, которые мы рассказываем через собеседников в интервью, истории компаний в новостях и больших репортажах, истории на кабельном Форуме – вот из чего состоит наша жизнь. И конечно, она многообразна и не ограничивается только профессиональными интересами.

Вот почему мы считаем важным организовывать встречи и мероприятия, общаться в неформальной обстановке и проводить конкурсы и розыгрыши. Все это объединяет разных, непохожих друг на друга людей, из разных городов и стран, с разными мнениями и опытом.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ

В выпуске редакция собрала самые яркие истории и события, которые нам запомнились, о которых мы рассказывали и которыми активно делились с вами – на сайте ruscable, на ЭНЕРГОСМИ, в рассылках, в Review, в Insider, на Форуме и в социальных сетях.

Мы смотрим на уходящий 2019 год с улыбкой и радостью – это был отличный год в хорошей компании! Именно такой девиз мы выбрали в конце 2018-го и он полностью себя оправдал. К нам пришли новые компании, которые хотят расти и развиваться, мы с радостью смотрим на тех, кто делал с нами первые нами и сегодня уверенно “стоит на ногах” и является серьезными бизнес-структурами, мы гордимся гигантами кабельного рынка, которые наращивают “мускулы” и укрепляют авторитет.

Сегодня мы на пороге новой страницы в своей истории – работа с главной ассоциацией производителей кабельно-проводниковой продукции. Отныне на нашу работу участники рынка буду смотреть еще внимательнее. Это серьезная ответственность и сегодня мы готовы ее принять.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на призыв поучаствовать в создании этого выпуска и прислал нам замечательные слова поддержки! Пусть они станут нашими талисманами на будущий год – мы постараемся удержать высокую планку и оправлять доверие.

Спасибо, что вы с нами!

Команда RusCable.Ru

Александр Гусев

Евгения Гусева

Сергей Кузьминов

Светлана Климова

Александр Дементьев

Алена Кулакова

Сергей Мичкин

Алексей Левин

Максим Шакин

Елизавета Коробкова

Михаил Борзунов











