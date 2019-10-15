Тамбовэнерго продолжает развивать распределительную электросетевую инфраструктуру Тамбовской области

За 8 месяцев текущего года филиалом «Россети Центр Тамбовэнерго» было введено в работу 4,8 МВА трансформаторной мощности и 57,3 км линий электропередачи.

Инвестиционная программа энергетиков направлена на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, создание условий для технологического присоединения к электросетям.

Для технологического присоединения к сетям новых потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 15 киловатт, Тамбовэнерго ввёл 1,6 МВА трансформаторной мощности и 40,5 км воздушных линий (ВЛ).

«Выполнение инвестиционной программы - одно из приоритетных направлений деятельности Тамбовэнерго. Ее реализация способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создает возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям. Таким образом, энергетики вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.