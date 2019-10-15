В Москве построят 800 городских объектов за три года

В рамках Адресной инвестиционной программы в столице будет построено 800 новых объектов в 2020-2022 годах. Об этом 15 октября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В числе объектов 21 больничный корпус, 32 поликлиники, пять подстанций скорой помощи. Также планируется построить дошкольные образовательные учреждения и школы. Кроме того, за счет городского бюджета в 2020-2022 годах построят и реконструируют 64 объекта спорта и культуры (45 и 19 соответственно).

За этот же период в столице появится 27 станций метро и два депо. В результате чего будет создано порядка пяти тысяч новых рабочих мест. Как отметил Хуснуллин, строительство метро приводит к существенному росту инвестиций в прилегающие районы.

"Южные горизонты"