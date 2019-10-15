Всегда на связи: когалымские энергетики "Россети Тюмень" модернизируют системы сбора и передачи информации

В филиале «Когалымские электрические сети» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») завершен проект реконструкции оборудования телемеханики на переключательном пункте 110 кВ «Восточный» и подстанции 110 кВ «Фотон». Аналоговые системы телемеханики заменены современными цифровыми, установлены регистраторы аварийных событий.

Проект реализован в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации. В результате энергетики существенно повысили оперативность получения информации с объектов.

Новое оборудование позволяет за доли секунды собирать, аккумулировать и передавать огромное количество данных на диспетчерские пункты оперативных руководителей и ретранслировать их системному оператору, удаленно подключаться к терминалам защит оборудования и регистраторам аварийных событий.

Отметим, что ранее аналогичные проекты по реконструкции оборудования телемеханики в филиале были реализованы на подстанции 110 кВ «Слава» и переключательном пункте «Аган».

«Благодаря замене устаревшего оборудования мы увеличили надежность, достоверность и объем получаемых данных, значительно повысили наблюдаемость подстанций и эффективность анализа возможных нестандартных ситуаций. Теперь мы имеем возможность оперативно принимать решения по ликвидации ненормальных режимов работы дорогостоящего оборудования», – прокомментировал исполняющий обязанности директора «Когалымских электрических сетей» Рашид Имакаев.

На 2020 год запланировано продолжение программы: будет произведена реконструкция основных и резервных прямых каналов связи с подстанциями 110 кВ «Фотон», «Айка», «Инга» и переключательным пунктом 110 кВ «Таврическая».