АО "Оптиковолоконные Системы" стало участником Национального проекта по повышению производительности труда

С 1 октября 2019 года АО «Оптиковолоконные Системы» присоединилось к Национальному проекту по повышению производительности труда. Целью данного проекта является увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом.

В рамках реализуемой программы Компания, используя принципы бережливого производства и подход рациональной деятельности, ставит для себя задачу по увеличению производительности труда. Основные силы будут сосредоточены на процессах производства, контроля качества, логистики и складирования.

Современный рынок быстро развивается и диктует новые условия: гибкость и устойчивость, умение подстраиваться под требования клиентов и оперативно реагировать на изменения рынка, экономичность в использовании материальных, временных и человеческих ресурсов — главные требования к современному производству, вне зависимости от его масштаба. Поэтому реализация проекта по оптимизации процессов производства оптического волокна является нашим ответом на современные вызовы меняющегося рынка.

На базе АО «Оптиковолоконные Системы» рабочая группа, включающая сотрудников нашего предприятия и экспертов ФЦК, на протяжении полугода будут оптимизировать текущиe производственные процессы: проводить картирование и хронометраж производства, выявлять проблемные места и находить решения по их устранению.

Проект по повышению производительности труда — это уникальная возможность получить практический опыт и знания и повысить конкурентоспособность, создавая культуру высокой производительности и эффективности.

АО «Оптиковолоконные Системы» — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно — основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.

АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652 и G657А1, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «ring marking». Ведется подготовка к производству трех новых типов оптического волокна стандартов G651, G657A2 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие.

Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год.