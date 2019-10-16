АО "Транснефть – Сибирь завершило реконструкцию участков вдольтрассовой линии электропередач и электрохимзащиты

АО «Транснефть – Сибирь» завершило комплекс работ по реконструкции участков вдольтрассовой воздушной линии (ВЛ) 10 кВ и оборудования электрохимзащиты магистральных нефтепроводов (МН) Уренгой – Холмогоры (ЯНАО), Шаим – Тюмень (Тюменская область), Сургут – Полоцк и Холмогоры – Клин (ХМАО-Югра).

Работы проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения и капитального ремонта акционерного общества.

Работы по реконструкции оборудования вдольтрассовой воздушной линии 10 кВ и электрохимической защиты участка МН Уренгой – Холмогоры начались в феврале 2019 года. На текущий момент завершены работы по замене опор, изоляторов, провода. На 478-м км трубопровода установлен автоматический пункт секционирования ВЛ на отдельные участки, что позволило сократить время восстановления работоспособности линии и простоя линейного оборудования.

В рамках технического перевооружения оборудования электрохимической защиты МН Сургут – Полоцк и МН Холмогоры – Клин на отдельных участках линейной части выполнен ремонт систем, обеспечивающих защиту трубы от коррозии. Работы проводились с февраля 2019 года. В том числе заменены стальные глубинные анодные заземлители на глубинные сложнокомпозиционные ферросилидовые анодные заземлители, построены новые контрольно-измерительные пункты, оборудованы блоками совместной защиты станции катодной защиты.

В рамках проекта реконструкции вдольтрассовой ВЛ 10 кВ МН Шаим – Тюмень завершены работы по строительству участка протяженностью 7 км вдольтрассовой линии электропередач и замене 21 км провода. Работы проводились с января 2019 года. Построена высоковольтная линия на железобетонных опорах с допустимым изгибающим моментом 3,5 тс*м на самонесущих изолированных проводах с полимерными изоляторами. Получено положительное заключение Ростехнадзора, на линию подано напряжение.

Работы по реконструкции участков вдольтрассовой воздушной линии (ВЛ) 10 кВ и электрохимзащиты проводились в целях повышения надежности и эффективности оборудования и обеспечения бесперебойной перекачки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь». В настоящее время работы на данных участках завершены в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию в плановые сроки.