Безопасность использования системы VeLL во взрывоопасных средах подтверждена сертификатом IECEx

ОКБ «Гамма» — входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии» — получило еще один сертификат IECEx.

Международная электротехническая комиссия — International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres (IECEx System) — подтвердила высокий уровень взрывозащиты системы VeLL.

Система VeLL (Very Long Line) — единственное в мире решение для обогрева сверхпротяженных трубопроводов. Это инновационная разработка R&D-центра ОКБ «Гамма», одна из компетенций которого — оборудование для взрывоопасных сред.

Система на основе специальных одножильных резистивных кабелей среднего напряжения (до 7,5 кВ) позволяет обогревать трубопроводы длиной до 150 км без сопроводительной сети, расположенные как на открытом воздухе, так и под землей, и под водой.

Оценку системы на соответствие строгим требованиям международных стандартов системы IECEx, предъявляемых к оборудованию для работы во взрывоопасных средах, проводили специалисты компетентного центра по сертификации NANIO CCVE, единственной организацией в России, странах-участницах Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ, аккредитованной Международной электротехнической комиссией.

ГК «ССТ» занимает второе место в рейтинге мировых лидеров по производству систем электрообогрева промышленного и бытового назначения и является единственным российским производителем, который имеет международные сертификаты на системы электрообогрева, такие как IECEx, VDE и ATEX.

Взрывозащищенное оборудование для систем электрообогрева производства ОКБ «Гамма» поставляется в 60 стран мира, при этом компания включена в списки проверенных поставщиков таких гигантов нефтегазовой отрасли, как ПАО «Газпром», Petrofac, Total, Linde и другие.