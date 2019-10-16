Кузбасский филиал Россети Сибирь – в лидерах по снижению потерь электроэнергии в России

Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» занял первую строчку в рейтинге снижения потерь среди российских электросетевых компаний. Ежегодный рейтинг энергетической эффективности сформирован Минэнерго РФ по итогам 2018 года.

По данным ведомства, Кузбасский филиал Россети Сибирь показал наилучшие результаты по снижению потерь электроэнергии среди крупных компаний с объемом отпуска в сеть более 10 млрд киловатт-часов. Оснащенность точек учета интеллектуальными приборами учета в объеме 51 % дала возможность филиалу по итогам года войти в тройку лидеров по уровню автоматизации среди компаний с количеством точек учета от 100 до 250 тысяч.

Рейтинг формируется и рассматривается Министерством энергетики как инструмент мониторинга и стимулирования компаний к максимально полной реализации потенциала энергосбережения.

В этом году методология расчета Рейтинга была доработана – все внимание было сконцентрировано на работе компаний в сфере сокращения потерь в электросетях. Основной акцент был сделан на двух показателях: отклонении фактических потерь от нормативных и динамике отклонения фактических потерь от нормативных год к году. Данные показатели в наибольшей степени отражают эффективность проделанной менеджментом компаний работы в области сокращения потерь.

«В этом году мы продолжаем автоматизацию точек учета, в том числе, и в рамках пилотных проектов по цифровой трансформации. В Кузбассе это создание цифрового района электрических сетей в Топкинском районе. Выполнение работ по внедрению АИИС КУЭ позволит филиалу к концу года повысить процент автоматизации до 59 %. Это очень хороший показатель. Уверен, что благодаря руководству филиала положительная динамика по снижению потерь в сетях будет продолжена», - отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Сэкономленные от снижения потерь средства энергетики планируют направить на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей Кузбасса, а также внедрение передовых цифровых технологий.