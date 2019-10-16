Представители "Россетей" и региональных регулирующих органов обсудили вопросы тарифоборазования

15 октября 2019 года в Ялте в рамках семинара-совещания «Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год», проводимого ФАС России, состоялось заседание рабочей группы под руководством исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Россети» Павла Гребцова. В нём приняли участие представители экономических блоков дочерних предприятий электросетевого холдинга и региональных регулирующих органов.

В рамках встречи собравшиеся обсудили новую форму тарифного регулирования в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 300-ФЗ. Также были затронуты вопросы исполнения инвестиционных программ сетевых компаний, консолидации объектов электросетевого хозяйства, реализации программы интеллектуального учета электрической энергии. Кроме того, обсуждались пути решения проблемы перекрестного субсидирования.

Отдельное внимание было уделено параметрам тарифной кампании на 2020 год – предельным уровням тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также показателям сводного прогнозного баланса.