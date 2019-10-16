"Саратовские сети" установили современные счетчики на линиях наружного освещения

Северо-Восточное производственное отделение филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги) - «Саратовские сети» оказало услуги по технологическому присоединению систем уличного освещения. Заказчиком выступило Новозахаркинское муниципальное образование Духовницкого района.

Линии освещения протянулись по улицам села Новозахаркино, поселков Полеводинский и Тамбовский. Персонал района электрических сетей смонтировал одиннадцать электрических счетчиков РИМ 189.11 с целью учета фактического объема электропотребления. Приборы учета обладают возможностью дистанционной передачи данных и позволят энергетикам упростить процедуру сбора показаний. В перспективе подобные технические решения позволят создать цифровую модель сетей.



Технологическое присоединение электрических линий уличного освещения проведено по льготному тарифу. Энергетики предоставили необходимую мощность с подстанций 110 кВ «Горяйновка» и 35 кВ «Хлебновка».



Технологическое присоединение является одним из основных направлений деятельности «Россети Волга». Энергетиками организована эффективная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства. На официальном сайте компании (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет (https://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/lichniykab/). С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги удаленно, без визита в офис компании. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).