Смоленскэнерго обеспечивает техприсоединение новых объектов АПК Смоленской области

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» подвел итоги технологического присоединения к сетям филиала объектов агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2019 года. Реализация проектов по электроснабжению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий и объектов агропромышленного комплекса энергетики выполняют в рамках подписанного в сентябре 2014 года соглашения между Смоленскэнерго и Администрацией Смоленской области. Предмет соглашения - объединение усилий и сотрудничество сторон для поддержки сельскохозяйственных предприятий.

В сентябре 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» завершил выполнение работ по технологическому присоединению электрооборудования и освещение комбикормового цеха ООО "Славянский продукт" в д. Денисово Починковского района Смоленской области. В рамках договора технологического присоединения специалисты филиала собственными силами без привлечения подрядных организаций (хозспособом) построили 100 м воздушной линии 10 кВ, установили трансформаторы тока и линейные разъединители, выполнили реконструкцию опоры. Максимальная мощность присоединенного объекта составила 500 кВ.

Ранее в этом году к электросетям Смоленскэнерго были присоединены линия по производству комбикорма (120 кВт) и кормоцех (150 кВт) в Сафоновском районе, а также обеспечено подключение к сетям электрооборудования и освещения комплекса по приемке и переработке зерна ЗАО "Тропарево" (ОП «Тропарево-Сычёвка») в Сычевском районе. Комплекс на данный момент является наиболее крупным объектом техприсоединения к сетям филиала в 2019 году (максимальная мощность - 1050 кВт).