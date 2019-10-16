Строительство новых сетевых объектов в окрестностях Ханты-Мансийска

Специалисты «ЮТЭК-Региональные сети» завершают строительство сетей для социально-значимых объектов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийска.

Так, в настоящее время вводится в эксплуатацию питающая линия 10 кВ и трансформаторная подстанция для энергоснабжения водно-очистных сооружений в деревне Ярки.

В поселке Луговском завершены работы по прокладке кабельной линии 0,4 кВ в рамках реконструкции школы с пристройкой для размещения групп детского сада. Идет оформление исполнительной документации.

В микрорайоне «Восточный» города Ханты-Мансийска продолжается развитие сетевой инфраструктуры в новом большой районе, отведенном местными властями под индивидуальное жилищное строительство. Первую двух-трансформаторную подстанцию и линию электропередачи 0,4 кВ компания «ЮТЭК-РС» смонтировала в «Восточном» еще в 2015 году.

В 2016 году первые владельцы участков стали подавать заявки на технологическое присоединение к сетям. Напомним, Восточный – новый микрорайон Ханты-Мансийска площадью более 150 га в районе АБЗ. Всего в микрорайоне будет сформировано порядка 600 земельных участков для ИЖС. В настоящее время льготным категориям граждан предоставлены – 306 участков, из них 186 – многодетным семьям. Поскольку строительство инфраструктуры для жилого микрорайона с перспективой заселения в него до 10 тысяч горожан имеет для города большой значение, то этот проект по просьбе властей вошел в инвестиционную программу АО «ЮТЭК-РС» 2018-2022 гг.

По мере поступления заявок от владельцев земельных участков «Восточного» на технологическое присоединение, с 2018 года специалисты «ЮТЭК-РС» ведут строительство второго этапа проекта. Так, энергетики построили питающую воздушную линию 10 кВ протяженностью 832 метра от распределительного устройства проектируемой трансформаторной подстанции до распредустройства построенной ранее подстанции. Затем проложили участок кабельной линии 10 кВ и смонтировали воздушную линию класса напряжения 0,4 кВ общей протяженностью без малого 7,2 километра.

В рамках исполнения инвестиционной программы 2018-2022 гг. компания «ЮТЭК-Региональные сети» планирует вложить порядка полумиллиарда в развитие сетевого комплекса Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.