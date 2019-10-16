Воронежская компания "Реконэнерго" установит наружное освещение вдоль обхода Лосево за 780 млн рублей

Воронежское ЗАО «Реконэнерго» стало победителем аукциона на освещение объездного участка трассы М4 в обход Павловска и Лосево, следует из конкурсной документации. Компания предложила выполнить работу за 779,85 млн рублей при начальной цене контракта в 790,4 млн рублей.

Также за право установить освещение на трассе боролась еще одна компания, название которой в документах закупки не раскрывается. Она предлагала заключить договор по цене в 788 млн рублей. Из протокола аукциона следует, что у «Реконэнерго» опыт работ в стоимостном выражении составляет 1,43 млрд рублей, в то время как у его конкурента – лишь 20,9 млн рублей. Кроме того, у победителя больше инженеров, специалистов и техники для выполнения работ.

«Реконэнерго» предстоит установить на участке наружное освещение, которое будет включать в себя 5 тыс. светильников и 72 км линий электроснабжения. Работы должны быть завершены до 31 марта 2020 года.

Напомним, что с 2018 года работы по строительству 85-километрового участка трассы, который должен избавить автомобилистов от пробок в южном направлении, ведет ООО «Трансстроймеханизация» (структура ПАО «Мостотрест» Аркадия Ротенберга). Дорога относится ко второй категории, ее ширина будет составлять 7,5 м. За первое полугодие 2019-го «Трансстроймеханизация» выполнила работ на 600 млн рублей. Согласно контракту, строительство обхода должно закончиться к декабрю 2021 года. В июле на объекте проводилось выездное совещание с участием представителей правительства Воронежской области и «Автодора». После совещания было заявлено, что благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета (1 млрд рублей) план работ изменился и дорога может быть готова раньше, то есть в декабре 2019 года.

Проект объездной дороги предполагает строительство четырех мостов и путепроводов. На строительство дороги деньги выделяются из федерального и областного бюджетов. В 2018 году было профинансировано 300 млн рублей, в 2019-м – 579,7 млн рублей. Большая часть средств – 2,2 млрд рублей – будет выделена в 2020 году, еще 1,9 млрд рублей – в последующие годы.

ЗАО «Реконэнерго» зарегистрировано в Воронеже в 2001 году. Компания также занимается проектной деятельностью. Генеральный директор – Максим Рябцев, учредители – Николай Шматов, Валерий Черников, Дмитрий Пономарев. Выручка компании в прошлом году составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль – 159,4 млн рублей. Компания также занимается проектированием нового платного участка автомобильной дороги М4 (от Верхнего Мамона до границы с Ростовской областью) за 200,73 млн рублей.

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