Минэнерго увеличило сметную стоимость проекта ЛЭП на Чукотке до 20,6 млрд рублей

Министерство энергетики России увеличило сметную стоимость проекта строительства двух линий электропередачи (ЛЭП) на Чукотке Певек - Билибино компании "Русгидро" до 20,6 млрд рублей, следует из сообщения Минэнерго.

"По результатам проведенного дополнительного расчета с применением ресурсного метода стоимость строительства ЛЭП в рамках Билибинского проекта составила до 20 млрд 638 млн рублей. Увеличение стоимости работ планируется закрепить нормативно-правовым актом правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Строительство ЛЭП в Чукотском автономном округе должно было начаться в этом году, но на конкурс не поступило ни одной заявки. В качестве причины компания "Русгидро" называла низкий уровень цены договоров на строительство. Общая стоимость работ ранее оценивалась в 17,718 млрд рублей, из них 13 млрд рублей должно быть выделено из федерального бюджета.

Накануне статс-секретарь - заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам говорила, что "Русгидро" в этом году получила из федерального бюджета 7 млрд рублей на реализацию проекта, еще 6 млрд рублей будет выделено компании на этот проект в следующем году. Однако, поскольку в этом году на конкурс, объявленный генерирующей компанией, не была подана ни одна заявка, это не позволило "Русгидро" начать освоение первого бюджетного транша на строительство электросети.

О проекте

Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек - Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока.

В кулуарах Восточного экономического форума глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщал, что компания ведет переговоры об изменении сметной стоимости строительства первой линии электропередачи Певек - Билибино.

Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "Русгидро" для реализации проекта строительства электросети на Чукотке. По итогам допэмиссии "Русгидро" должна сделать взнос в уставный капитал "Чукотэнерго", который будет направлен на строительство двух воздушных линий 110кВ Певек - Билибино.

Ранее компания "Русгидро" оценивала общий объем предстоящей допэмиссии, которая может проводиться поэтапно, в 13-14 млрд рублей. В начале 2017 года в компании ТАСС сообщали, что "Русгидро" предварительно оценивает инвестиции в строительство линий электропередачи на Чукотке в 18,4 млрд рублей.