Минэнерго увеличило сметную стоимость проекта ЛЭП на Чукотке до 20,6 млрд рублей

Специальный выпуск кабельного еженедельника
17 октября 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЧУКОТКА, МИНЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Министерство энергетики России увеличило сметную стоимость проекта строительства двух линий электропередачи (ЛЭП) на Чукотке Певек - Билибино компании "Русгидро" до 20,6 млрд рублей, следует из сообщения Минэнерго.
"По результатам проведенного дополнительного расчета с применением ресурсного метода стоимость строительства ЛЭП в рамках Билибинского проекта составила до 20 млрд 638 млн рублей. Увеличение стоимости работ планируется закрепить нормативно-правовым актом правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Строительство ЛЭП в Чукотском автономном округе должно было начаться в этом году, но на конкурс не поступило ни одной заявки. В качестве причины компания "Русгидро" называла низкий уровень цены договоров на строительство. Общая стоимость работ ранее оценивалась в 17,718 млрд рублей, из них 13 млрд рублей должно быть выделено из федерального бюджета.
Накануне статс-секретарь - заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам говорила, что "Русгидро" в этом году получила из федерального бюджета 7 млрд рублей на реализацию проекта, еще 6 млрд рублей будет выделено компании на этот проект в следующем году. Однако, поскольку в этом году на конкурс, объявленный генерирующей компанией, не была подана ни одна заявка, это не позволило "Русгидро" начать освоение первого бюджетного транша на строительство электросети.
Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек - Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока.
В кулуарах Восточного экономического форума глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщал, что компания ведет переговоры об изменении сметной стоимости строительства первой линии электропередачи Певек - Билибино.
Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "Русгидро" для реализации проекта строительства электросети на Чукотке. По итогам допэмиссии "Русгидро" должна сделать взнос в уставный капитал "Чукотэнерго", который будет направлен на строительство двух воздушных линий 110кВ Певек - Билибино.
Ранее компания "Русгидро" оценивала общий объем предстоящей допэмиссии, которая может проводиться поэтапно, в 13-14 млрд рублей. В начале 2017 года в компании ТАСС сообщали, что "Русгидро" предварительно оценивает инвестиции в строительство линий электропередачи на Чукотке в 18,4 млрд рублей.