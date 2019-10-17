"Россети Северо-Запад" завершает работы по установке приборов уличного освещения в рамках программы Губернатора "Светлые улицы Вологодчины"

Специалисты Вологодского филиала «Россети Северо-Запад» завершают работу в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», в оперативном режиме с начала года устанавливая светильники для наружного освещения в темное время суток в населенных пунктах Вологодской области, для повышения уровня освещённости, комфорта и в целом для повышения безопасности граждан. Сотрудники сетевой компании установили 1541 светильник по всему вологодскому региону.

Напомним, старт реализации программы был дан в день профессионального праздника энергетиков, во время прямой линии 22 декабря прошлого года, когда глава региона поручил обеспечить круглогодичную устойчивую работу систем уличного освещения. Энергетики подхватили эту инициативу и в общем плане на 2019 год поставят по всей области 10500 фонарей. Наибольшее количество светильников будет установлено в Вологде и Череповце, а также в Великоустюгском, Вологодском, Сокольском районах.

«На сегодняшний день в Вологде работы выполнены на 21 объекте из 37. В Череповце - на 61 объекте из 83. Из 26 муниципальных районов области работы завершены в 22. В высокой степени готовности три района: Череповецкий, Грязовецкий и Никольский. Менее чем на 50% работы выполнены в Вожегодском районе», - рассказал координатор проекта «Светлые улицы Вологодчины», генеральный директор АО «Вологодская областная энергическая компания» Алексей Цветков.

Замена светильников на новые энергоэффективные светодиодные продолжится и в 2020 году.