День Электрика – профессиональный электротехнический форум

Сегодня в Новосибирске проходит электротехнический форум «День Электрика». Организатор мероприятия Группа Компаний «Электрокомплектсервис» (сеть “Планета электрика”). Генеральный партнер проекта компания АВВ.

Среди участников компании электротехнического рынка России и мировые бренды: Завод ЗЕТА, Finder, Haupa, TDM, Philips, Legrand, Rexant, Эра, EKF, Холдинг Кабельный Альянс, IEK, DKC, Ostec, Schneider Electric, Varton, и другие.

На мероприятии организованы мастер-классы, на которых можно испытать инструменты и другую представленную продукцию от ведущих производителей электромонтажной отрасли.

Одним из главных событий на мероприятии "День Электрика" станет выступление Владимира Владимировича Кашкина исполнительного директора Ассоциации "Честная позиция". Кашкин расскажет о том, как идет борьба с недоброкачественной продукцией на электротехническом рынке России в докладе на тему "Кабельный фальсификат, чем это может быть черевато для вас".

Особое внимание мероприятия направлено на интернет-сервис elektro.ru – это электронный магазин н акотором проводят массовые распродажи электротехнических товаров.

“Планета Электрика” – это одна из крупных российских торговых сетей, специализирующаяся на продаже электротехнического оборудования. Сеть торговых залов и электромаркетов представлена в городах: Новосибирск, Бердск, Искитим, Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Ангарск, Братск, Иркутск, Красноярск.

Сейчас главный распределительный центр поддерживает складской ассортимент, в который входит 45 тысяч наименований электротехнических товаров. За рабочие сутки терминалы пропускают свыше ста тонн продукции. Оптимизация функционирования происходит благодаря действию системы управления складом (WMS). Компания входит в ассоциацию РАЭК.

Интернет-магазин торговой сети Планета Электрика регулярно проводит масштабные распродажи электротехнической продукции. В рамках таких акций предоставляются большие скидки (до 95%) на определенный ассортимент товаров. Условия распродаж распространяются только на складской ассортимент, доступный на складах пополнения и в торговых залах и электромаркетах.

Дополнительные выгодные условия действуют для постоянных покупателей – персональная скидка на интернет-заказы, а также скидка по клубной карте профессионала, узнать о которой можно в любом филиале “Планета Электрика”.