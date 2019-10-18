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Инвестиции (проекты)

"Фантастик-пластик" хочет запустить вторичную переработку полимеров в Нижнем Новгороде в ноябре

Фантастик-пластик хочет запустить вторичную переработку полимеров в Нижнем Новгороде в ноябре

18 октября 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Материалы для КПП 

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"Фантастик-пластик" (входит в структуру МАГ-Груп) планирует в ноябре 2019 года запустить в Нижнем Новгороде завод по вторичной переработке полимеров. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МАГ Груп.

Инвестиции в первую линию завода составляют около 600 млн рублей. Сейчас на производственной площадке ведутся пусто-наладочные работы. Ранее планировалось, что завод начнет работать в октябре, но сроки перенесли из-за наладки основного оборудования.

Напомним, что в целом предприятие будет специализироваться на производстве полиэтиленовых гранул и хлопьев, которые используются как сырье для пластиковой бутылки, изделий в автомобилестроении, труб, мебели, кабельной изоляции и т.д.

Как сообщал ранее руководитель компании Сергей Халевский, это сырье пользуется большим спросом, так как в России мало производителей первичных гранул, а рынок вторичного сырья, по сравнению с Европой, не развит.

"Оборудование завода позволит выпускать гранулы высочайшего качества, которого ранее не было в России", - пояснял ранее директор завода.

Предполагается, что 50% пластика будет поступать в переработку от крупнейшего в России мусоросортировочного комплекса МАГ-1, который расположен в Дзержинске Нижегородской области, а остальное - из других регионов страны.

По словам предпринимателя, в рамках проекта будет функционировать ещё и испытательный центр вторичных полимеров. За счет него появится возможность получать и моделировать рецептуры, а также определять качество будущей новой продукции из пластика.

niann.ru

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