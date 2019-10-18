Глава "Россетей" Павел Ливинский открыл в Учебном комплексе "Россети Ленэнерго" новый цифровой класс

18 октября 2019 года в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» (бренд ПАО «Ленэнерго») в посёлке Терволово состоялась презентация нового учебного класса «Цифровой РЭС» при участии генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.

В учебном помещении на основе отечественного оборудования полностью воссоздана архитектура цифрового района электрических сетей – с индикаторами режимов работы сети, современными реклоузерами и возможностью дистанционного управления. В состав класса входят испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики, оснащенный инновационной панелью управления и позволяющий осуществлять проверку и наладку сложных микропроцессорных терминалов, устройств синхронизации и счетчиков электроэнергии. Кроме того, в аудитории установлены шкафы низковольтных комплектных устройств для распределения электроэнергии, защиты и автоматизации процессов, шкафы защиты подстанционного оборудования для РЗА присоединений и др.

В ближайшее время ожидается установка АСУ ТП российского производства, которая также будет интегрирована в единую систему класса. Планируется, что в дальнейшем установленное оборудование будет привязано к оснащению полигона и будет регламентировать реальные рабочие процессы на территории комплекса. Кроме того, работа класса «Цифровой РЭС» будет происходить в непосредственной связке с оборудованием классов «Цифровая подстанция», в которых в настоящее время уже идет обучение специалистов.

«Компания «Россети» уверенно выступает в качестве драйвера цифровой трансформации электросетевой отрасли, который подразумевает не просто автоматизацию и модернизацию оборудования, но и повышение эффективности и производительности труда. Перед нами стоит более глобальная задача: добиться трансформации мышления – принципиального нового взгляда на процессы, которые происходят в электроэнергетике. В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» сегодня создаются уникальные возможности для получения необходимых компетенций и навыков. Развитие этого направления позволит создать на базе комплекса эталонный центр подготовки специалистов всех компаний группы «Россети» по программам дополнительного профессионального образования в области цифровой трансформации», - подчеркнул глава группы «Россети».

В настоящее время в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» началось обучение по пилотным программам для цифровых классов, которые включают автоматизированные рабочие места и оборудованы устройствами всех уровней, имеющихся на цифровой подстанции. С помощью цифровых классов преподаватели смогут объяснять инженерно-техническому персоналу философию цифровой трансформации и суть ее технологий, а также обучить его методам оперативно-технологического управления, обслуживания и эксплуатации оборудования, работы со специализированными программными модулями.